Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales 20 años después

La victoria de la Selección española contra Portugal conlleva el adiós del delantero portugués de los Mundiales, con un récord que ya queda para la historia de esta competición

7.330 días. 20 años. Este es el tiempo que Cristiano Ronaldo ha estado compitiendo en el torneo de selecciones más prestigiosa. Sin embargo, todo principio tiene un final y el del delantero luso ha llegado hoy, después de caer eliminado ante España. El ex del Real Madrid y Manchester United reconoció que esperaba que este no fuera su último partido, pero un gol de Mikel Merino ha acabado su ilusión.

Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales. Lo hace sin haber podido levantar este título, el único grande que falta en su brillante palmarés, pero dejando un récord histórico al ser el único jugador en haber marcado en 6 mundiales, desde que debutara en el de 2006 hasta este de 2026, en una edición de la que se tiene que despedir hoy.

España provoca la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales

El partido entre Portugal y España ha estado sumamente igualado hasta el final, aunque con más ocasiones del equipo de Luis de la Fuente, que asediaba continuamente la portería de Diogo Costa aunque sin precisión en el remate. Un 0-0 que se mantenía hasta el descuento, cuando en el minuto 91 Mikel Merino ha dado el pase a España a los cuartos de final, aunque también ha supuesto la eliminación de Cristiano Ronaldo de esta edición y de los Mundiales, siendo prácticamente impensable que llegue al próximo con 45 años.

"Yo decido cuando me retiro, no vosotros" explicó Ronaldo en la rueda de prensa previa, pero sus lágrimas al término del partido y el inevitable paso del tiempo llevan a asegurar que este ha sido el 'último baile' del ídolo portugués en una Copa del Mundo.

Mikel Merino deja a Cristiano Ronaldo sin la posibilidad de ganar un Mundial

El jugador de la Selección española ha sido el héroe de esta eliminatoria, abriendo el marcador en el minuto 91 para evitar una prórroga y darle a la 'Roja' el pase a los cuartos de final. Algo que no se lograba desde hace 16 años, cuando se consiguió la primera estrella. Una alegría que desborda España, pero que ensombrece Portugal en este 'derbi ibérico'.

No sólo por la eliminación de una edición en la que tenían una convocatoria fuerte que les hacía soñar con pelear por el título, también por haber proporcionado un amargo final a Ronaldo en los Mundiales. Sin embargo, el propio delantero aseguró que "Cristiano no va a ser más o menos Cristiano por ganar la Copa del Mundo" en la rueda de prensa previa. Un consuelo con el que se despide de su última oportunidad de alcanzar la gloria con su país.