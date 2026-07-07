Rodri, MVP contra Portugal: "España todavía tiene mucho margen de mejora"

El reconocido como mejor jugador del partido desata aún más la alegría española al asegurar que todavía pueden ser más competitivos, poniendo el foco en la lucha por el título en el Mundial 2026

La Selección española ya es una de las ocho mejores de las 48 que comenzaron este Mundial 2026. Un gol de Mikel Merino en el minuto 91 acabó con todas las opciones de Portugal, que esperaba una prórroga para poder seguir peleando por el título. Sin embargo, los cambios de Luis de la Fuente han sido decisivos y es España la que logra el billete a los cuartos de final.

Un resultado en el que ha influido mucho Rodrigo, que ha sido impecable en defensa y una gran referencia en el centro del campo, por lo que ha sido reconocido con el 'MVP', el premio a mejor jugador del partido. Sin embargo, el jugador del Manchester City, sólo se preocupa por las opciones de España, asegurando que todavía tienen un mejor juego por ofrecer a pesar de haber logrado una victoria durísima contra Portugal.

Rodri desata la ilusión y apunta al Mundial 2026 con la Selección española

España ha conseguido derrotar a Portugal tras una auténtica batalla, que muchos consideraban una "final anticipada". Un partido de generar muchas ocasiones, mantenerse firme en defensa y aprovechar cualquier mínima ocasión. El partido se ha decidido por la mínima, pero es cierto que la 'Roja' ha dejado grandes sensaciones tras el asedio constante a la portería lusa, aunque sin acierto a la hora de convertir. "¿El techo de España? Queda mucho margen todavía. Tenemos margen de mejora" asegura el centrocampista al término del partido, consciente de que han desperdiciado muchas ocasiones.

"Ahora a descansar bien, que es importante el tema físico, a seguir mejorando, a no conformarse. Este equipo lo da todo y cuando uno da todo está contento" añade Rodri, muy satisfecho con el alto nivel demostrado por España, especialmente ante un choque tan complicado. "Sabíamos que era un partido de madurarlo, contra un equipo que defiende muy bien en bloque bajo, que tiene buena transición… Lo hemos sabido leer a la perfección. Es cierto que ellos han tenido alguna, porque tienen jugadores de mucha calidad" explica el MVP, destacando también al rival que han tenido enfrente.

Rodri reconoce el mérito de Mikel Merino, héroe de España contra Portugal

El mediocentro ha querido destacar el tanto de Mikel Merino, que es quién les ha dado el pase a la siguiente ronda. "Reivindico a Mikel, porque no es fácil salir esos minutos y marcar la diferencia" ha dejado claro Rodri, demostrando también el buen ambiente que hay en la Selección.

"Al final, son los pequeños detalles. Así ha sido. En la primera acción en todo el partido que hemos encontrado por dentro, que se ha girado y ha venido el gol. Un aprendizaje en los próximos partidos, que tenemos que mejorar la finura ahí" concluye el jugador español, que todavía busca afinar los puntos débiles del equipo para ser candidatos al título.