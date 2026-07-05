Anthony Taylor, árbitro del Portugal - España: en Alemania todavía lo recuerdan

El inglés Anthony Taylor impartirá justicia en el duelo ibérico de octavos de final del Mundial; dos de los últimos partidos que ha pitado a la Selección, uno fue el de la mano de Cucurella y el otro el del gol de Mbappé que luego cambió la norma

La FIFA ha dado a conocer el nombre del árbitro encargado de pitar el Portugal - España de este lunes y será un colegiado top ya que el elegido ha sido el inglés Anthony Taylor, árbitro de la Premier League desde la temporada 2010-2011 e internacional FIFA desde 2013.

De esta forma, la que será una de las eliminatorias de octavos más fuertes tendrá como juez a uno de los árbitros más contrastados a nivel mundial este próximo 6 de julio en Dallas, en los octavos de final del Mundial.

Por su parte, el colegiado inglés dirigirá el que será su tercer encuentro en el Mundial después de participar sobre el campo en el Uzbekistán - Colombia y el Senegal - Irak de la fase de grupos.

Anthony Taylor, para bien y para mal

El inglés Anthony Taylor ha sido protagonista en dos de los últimos partidos de gran importancia reciente en la historia de la Selección española. El último de ellos fue en la Eurocopa de 2024, cuando en el partido ante Alemania en cuartos de final del torneo no señaló un posible penalti por mano de Marc Cucurella.

El lateral izquierdo de la Selección española tocó con la mano dentro del área un disparo de Musiala en la prórroga, con 1-1, sin embargo, la acción no fue señalada como penalti, aunque un informe posterior del Comité de Árbitros de la UEFA consideró que la acción debió haberse castigado con pena máxima. España acabaría ganando dicha eliminatoria 2-1 con un gol posterior de Mikel Merino.

Pero hay otro más, en esta ocasión para mal, en la Liga de Naciones de 2021, donde Francia ganó a España 2-1. Ese partido estuvo marcado por la validación del gol decisivo de Kylian Mbappé pese a partir en posición de fuera de juego, al considerar el árbitro inglés que un toque de Eric García en el intento de despeje del balón iniciaba una nueva jugada, cuando no fue así. Tal fue el revuelo que tras este partido la UEFA cambió la norma.

Por su parte, su precedente más reciente arbitrando un partido de Portugal, la derrota 2-4 ante Alemania en la fase de grupos de la Eurocopa de 2021. Anthony Taylor estará acompañado en el partido entre Portugal y España por sus compatriotas Gary Beswick y Adam Nunn como asistentes y por los alemanes Felix Zwayer y Robert Kempter como cuatro árbitro y árbitro reserva, respectivamente.

Dos seleccionadores españoles en los banquillos

Otro de los alicientes del partido será la presencia de Roberto Martínez en el banquillo de Portugal. El seleccionador luso es español, aunque ha llevado a cabo su carrera fuera de España y esta será la tercera ocasión en la que se enfrente a España.

Poco antes de debutar como seleccionador con Bélgica en 2016, después de nueve años como entrenador en el Reino Unido, Roberto Martínez se enfrentó a España en su primer partido. En 2025 volvió a enfrentarse a La Roja, esta vez como seleccionador de Portugal, en la final de la Liga de Naciones. Este lunes, en Dallas, afronta el tercer reto.