Palos a Ronaldo desde Portugal: "Parece que hay que darle siempre la pelota y es un futbolista de 41 años"

El exinternacional Antonio Simoes da Costa, mítico futbolista del Benfica, analiza el juego de Portugal en este Mundial y la influiencia de Cristiano en el equipo

El Portugal - España va camino de convertirse en un clásico de los Mundiales. Será la tercera ocasión en que ambas selecciones se enfrenten en los últimos cinco torneos de la Copa del Mundo y como en 2010, volverá a ser para ganarse un puesto en los cuartos de final de la competición.

Este lunes, como es lógico, todos los focos estarán puestos tanto en Lamine Yamal como en Cristiano Ronaldo, que está pasando algo desapercibido en el Mundial en comparación con otras figuras como Messi, Mbappé, Haaland o Harry Kane. Sin embargo, en la Selección española nadie se fía de él, porque lo conocen muy bien y saben de lo que es capaz, pero en Portugal... ya hay quienes cuestionan su titularidad en este Mundial.

Uno de ellos es el mítico Antonio Simoes da Costa, exjugador de la selección portuguesa y del Benfica, con el que se convirtió en el jugador más joven en ganar la Copa de Europa en 1962, que empezó criticando el juego previsible de su país en este Mundial.

"No me está gustando cómo juega Portugal en este Mundial. Creo que tiene varios problemas. Para empezar, que gente como Vitinha, Bruno Fernandes o Joao Neves dan muchos pases horizontales o hacia atrás. ¡Son capaces de llegar arriba, de ser verticales! Lo han demostrado", ha analizado el exjugador en una entrevista al diario As.

Para luego centrarse en la figura de Cristiano Ronaldo. "Y luego está Cristiano... Nadie va a discutir su calidad ni sus números. El respeto a su carrera es absoluto. Pero Portugal está condicionada por él. Parece que hay que darle siempre la pelota y es un futbolista de 41 años: muchas veces tiene problemas para estar libre y recibirla. No puede jugar por gratitud ni por decreto", ha dicho Simoes.

Tal es la influencia de Ronaldo en Portugal que cree que hasta el mismo seleccionador, Roberto Martínez, lo está: "Es evidente que el mismo Roberto está condicionado por una figura tan grande. Pero debería elegir cuándo ponerle y cuándo no, y cuándo quitarle. Eso es respetar a Cristiano. Lo contrario, no. No puede ser que, con su edad, sea de los que más minutos llevan de toda la selección en este Mundial".

Cientos de aficionados reciben a Portugal y a Ronaldo en Dallas

Mientras que desde el país vecino se debate sobre el papel de Ronaldo en este Mundial, el 'crack' luso fue recibido por cientos de aficionados este sábado a su llegada a Dallas, donde el lunes se enfrentará a España en el estadio AT&T, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Apostados durante horas en la Calle Principal, los aficionados, la mayoría curiosos con camisetas de todo tipo de selecciones que querían ver a Cristiano Ronaldo, más un pequeño grupo de seguidores lusos, aguardaron la llegada del autobús con la delegación portuguesa, encabezada por el técnico Roberto Martínez.

El conjunto portugués, que se entrenó ayre en el Centennial Park de Toronto (Canadá) y hoy realizará su único entrenamiento en Dallas, en los campos de la Universidad Metodista del Sur.