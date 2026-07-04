Unai Simón avisa sobre Portugal: "Cristiano Ronaldo no es el de hace seis años, pero hay que mantenerle alejado"

El portero de España ha analizado en rueda de prensa las opciones contra Portugal en los octavos del Mundial 2026, poniendo el foco en Cristiano Ronaldo pero también en el talento de la Selección y hablando de una posible revancha

La Selección española afronta el próximo lunes el partido de los octavos de final contra Portugal. Un auténtico duelo que demuestra lo caro que está el billete a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sin embargo, España es consciente del potencial que tiene y, siempre valorando al país luso, sabe que tiene jugadores capaces de conseguir una victoria ajustada, con nombres como los de Lamine Yamal y Unai Simón sobre la mesa. Pero enfrente está Cristiano Ronaldo y una convocatoria muy potente dirigida por Roberto Martínez.

Así lo ha explicado Unai Simón, quién ha batido el récord de imbatibilidad de la historia del Mundial al estar 518 minutos sin encajar gol y que es una figura de garantías para la portería española. Además, es uno de los referentes en el vestuario. Por ello, se ha mostrado muy tranquilo y confiado en la rueda de prensa celebrada al llegar a Dallas, poniendo el foco en Ronaldo pero sobre todo en el buen trabajo de España.

Unai Simón sabe que la batalla entre España y Portugal está en Cristiano Ronaldo

El guardameta español va a tener un reto muy complicado al enfrentarse a Cristiano Ronaldo en los octavos, tratando de contener a un delantero que siempre encuentra la forma de anotar. Simón, por su parte, no ha encajado ni un tanto en esta edición, lo que eleva la tensión en este enfrentamiento. Por ello, sabe que todo el peso de las opciones de España no pueden caer sobre él y pide un gran esfuerzo defensivo.

"El Cristiano que tenemos hoy en día en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años que veíamos en el Madrid, en ese mejor momento" explica Unai, pero siendo consciente de que aún así sigue siendo peligroso. "Sí que es verdad que tenemos que intentar tenerlo lo más alejado del área posible. Cristiano es un jugador que cuando pisa el área es determinante" añade, recordando su última derrota contra los lusos. "En la final de la Nations, un balón que tocó en el área lo metió" sostiene.

Pero para buscar la victoria de la 'Roja' tiene una idea clara que sus compañeros deben cumplir: "El mejor plan es que nosotros tengamos la pelota el suficiente tiempo posible en campo rival y que se acerque muy poco a nuestra área" reconoce el guardameta.

Unai Simón defiende la calidad de Lamine Yamal y los jugadores de España

A pesar de la amenaza de Cristiano Ronaldo, el guardameta del Athletic Club de Bilbao también ha querido señalar a los grandes jugadores de la Selección española, especialmente a Lamine Yamal. "Es un jugador que en ataque es determinante y en defensa nos ayuda muchísimo" asegura.

"Preguntadme a mí si se valora lo que estoy haciendo yo o lo que está haciendo cualquier compañero. En el fondo nos da igual. Yo sé lo que vale Pau Cubarsí, yo sé lo que vale Lamine, yo sé lo que valen todos los jugadores que tenemos en plantilla y el míster también lo sabe, que creo que es lo que de verdad importa" expone el portero vasco, que avisa a Portugal sobre el talento individual del equipo de Luis de la Fuente."Creo que eso es lo más importante para tener un Mundial sano y un Mundial donde podamos demostrar que queremos ser campeones" concluye Simón, que al igual que lo que opina la convocatoria de España, se ven con opciones de conquistar el Mundial.

Unai Simón reivindica el papel de los porteros en el Mundial

En esta rueda de prensa en la que han destacado la figura de los delanteros, también ha querido reivindicar el papel de los guardametas, a los que ha catalogado como los 'villanos', pero pidiendo un reconocimiento que normalmente no tienen. "La posición de portero al final también es muy determinante en ciertas ocasiones. Sí que es una posición un poco ingrata cuando vienen mal dadas, y no es tan agradecida cuando se consiguen los objetivos" reconoce Unai, consciente de que el mérito suele estar en los delanteros.

"Al final parece que solo se centra uno en un portero cuando se consigue una tanda de penaltis o cuando se supera una tanda. Pero es con lo que nosotros vivimos" añade, a pesar de que él está haciendo historia en esta edición.