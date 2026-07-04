Oyarzabal deja atrás la lucha con Messi, Haaland o Mbappé

Mikel Oyarzabal atraviesa un gran momento en el Mundial 2026 y sus goles le han colocado en la pelea por la Bota de Oro. Sin embargo, el delantero de la selección española dejó claro que el galardón individual no es su prioridad

Mikel Oyarzábal sigue como siempre con los pies en el suelo pese a haberse convertido en uno de los grandes protagonistas de este Mundial 2026. El delantero de la Real Sociedad aseguró que la posibilidad de conquistar la Bota de Oro del Mundial 2026 sería un reconocimiento bonito, aunque dejó claro que su prioridad sigue siendo ayudar a España a conquistar el título.

Un premio individual que no le obsesiona

Oyarzábal se encuentra entre los máximos goleadores del campeonato gracias a su gran rendimiento en las primeras eliminatorias. Sin embargo, el internacional español no quiso darle importancia a la pelea por acabar como máximo artillero del torneo. "Si pienso en la Bota de Oro, no te voy a decir que no, pero no me quita el sueño", explicó Oyarzabal durante una entrevista en Carrusel Deportivo. El delantero dejó claro que cualquier premio individual solo tendría sentido si llega acompañado por el éxito colectivo de la selección española.

El futbolista también transmitió la tranquilidad con la que afronta el momento más decisivo del campeonato. No quiere centrarse en cifras personales, aseguró que toda la plantilla mantiene el mismo objetivo: seguir avanzando rondas y acercarse al sueño de levantar el Mundial.

El líder silencioso de la Selección

Más allá de los goles, Oyarzábal se ha convertido en una de las piezas fundamentales del equipo de Luis de la Fuente. Su capacidad para asociarse, interpretar los espacios y aparecer en los momentos importantes le ha convertido en una referencia ofensiva para España.

El atacante, representa uno de los perfiles más fiables del vestuario. Sin hacer ruido, ha asumido piropos dentro del equipo y está respondiendo con actuaciones decisivas en un torneo en el que España ha mostrado una de las versiones más convincentes de todas las selecciones.

Su eficacia de cara a portería le ha permitido situarse entre los candidatos a la Bota de Oro, aunque insiste en que no está pendiente de la clasificación de goleadores ni de los tantos que puedan marcar el resto de aspirantes.

España ya piensa en Portugal

La selección española afronta ahora uno de los grandes desafíos del Mundial con el enfrentamiento de octavos de final frente a Portugal. Será una eliminatoria de máxima exigencia en la que España buscará dar un nuevo paso hacia el título.

En ese escenario, Oyarzábal volverá a ser una de las principales amenazas ofensivas del conjunto de Luis de la Fuente. Su momento de forma invita al optimismo, aunque el delantero mantiene intacta la filosofía que le ha acompañado durante toda su carrera.

Mientras los focos apuntan a la lucha por la Bota de Oro, Oyarzábal prefiere centrar toda su atención en seguir marcando diferencias sobre el césped y ayudar a que España continúe avanzando en un Mundial en el que la ilusión por conquistar la segunda estrella está más viva que nunca.