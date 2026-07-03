Frenazo a la venta del Sevilla y adiós a la necesaria ampliación de capital; todo, en manos del acierto de José Ignacio Navarro

Nefastas noticias para José Ignacio Navarro, nuevo director del Sevilla FC, quien ha ocupado el vacío dejado por Antonio Cordón al frente de la dirección deportiva, al mismo tiempo que hereda la difícil tarea de configurar una plantilla de garantías para la 26/27 con una economía puramente de guerra.

Inmersos en un contexto de venta del club que ha establecido en el seno del Ramón Sánchez-Pizjuán un periodo de transitoriedad social, el nuevo director deportivo sevillista ha iniciado ya una planificación en la que se ha apresurado para incorporar ya a tres caras nuevas como son los agentes libre Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, amén de conseguir retener otro año más en préstamo al arquero Odysseas Vlachodimos, quien el curso pasado dejó unas magníficas sensaciones defendiendo la portería sevillista.

Teniendo en cuenta la situación económica del Sevilla FC, la labor de José Ignacio Navarro está siendo bastante más destacada de lo esperado, aunque todavía está a la espera de poder inscribir a estos jugadores. Una ardua tarea que dificulta aún más los controles económicos de LaLiga y que esperaba ser facilitada por una ansiada ampliación de capital que llegaría este verano con la venta del Sevilla FC, como este diario viene informando detalladamente a lo largo de los últimos meses.

Este verano, ni la venta del Sevilla FC ni la necesaria ampliación de capital

A estas fechas, el citado objetivo seguía siendo perseguido por los grandes accionistas del Sevilla FC, pese a haberse truncado el pasado mes de mayo la compraventa con Sergio Ramos y Five Eleven Capital. Y es que confiaban que, finalizado el pasado 1 de junio el periodo de exclusividad del que gozaba el camero, aún era viable poder rearmar el proceso de venta con un nuevo inversor de tal manera que todo se viera finalizado en pocas semanas, estando 'vendido' el Sevilla FC para el mes de agosto, justo antes de que comenzara la temporada.

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, finalmente eso no será posible y los tiempos del nuevo proceso de venta del Sevilla FC se alargarán más de lo que la parte vendedora hubiera deseado, aproximándose mucho más a esos cinco meses que el propio Sergio Ramos aventuró en su peculiar rueda de prensa, justo después de que su intento de compra se fuera al traste.

El traspié con Ramos y Five Eleven Capital ha acabado pasando facturas a los accionistas del club y la venta del Sevilla FC, por tanto, sufrirá un frenazo que a todas luces le impedirá cambiar de manos antes de que comience la nueva temporada 26/27. Sin venta, lógicamente, tampoco habrá esa ansiada y necesaria ampliación de capital, por lo que en el presente mercado de fichajes todo queda en manos del acierto de José Ignacio Navarro.

José Ignacio Navarro acelera en cerrar una venta importante antes del 10 de julio

Sin opción ninguna de que la ampliación de capital llegue, lo que sí está acelerando la dirección deportiva sevillista y la dirección del club es la posibilidad de cerrar una venta importante antes del 10 de julio, pudiendo subirse así al plazo extra otorgado por LaLiga para conseguir cuadrar cuentas y beneficiarse de unos controles financieros más laxos por parte de la patronal.

Asumida la realidad, los accionistas ahora esperan poder cerrar la venta del club antes del mes de diciembre, descartando totalmente que pueda conseguirse ningún tipo de acuerdo de manera inminente. Todo ello, a pesar de que las negociaciones con los nuevos inversores interesados no hayan sufrido ningún tipo de inconveniente, aunque, eso sí, van mucho más lentas de lo esperado en Nervión.

Cabe recordar que, como ya avanzó ESTADIO Deportivo, los grandes accionistas del Sevilla FC habían cambiado su estrategia a la hora de vender la entidad, aprendiendo de los errores del pasado. Por ello, estaban trabajando bajo una LOI con 'cláusula anti Sergio Ramos' y sin exclusividad o con competencia restringida, algo que complicaba aún más la tarea de los asesores en esta operación.

Lluvia de dimisiones en el consejo de administración

Este cambio de guion, por tanto, es en cierta manera también una de las razones de que en las últimas fechas se haya vivido una lluvia de dimisiones en el consejo de administración del Sevilla FC, habiendo dejado su sillón Fernando Carrión y Carolina Alés. Movimientos que tienen su explicación oficiosa en la profesionalización del consejo de administración en un contexto de venta de la entidad.

Junto a ello, hay otro argumento, que no es otro que la dilación del proceso de venta del Sevilla FC, el cual no se cerrará finalmente este verano. Cansados de la exposición mediática y de la tensión generada por el momento que vive el club han optado finalmente por retirarse de la primera línea de fuego, aglutinando aún más toda la ira del sevillismo en la figura del presidente José María del Nido Carrasco, habituado sobradamente a lidiar con ella.

Del Nido Carrasco seguirá como presidente y escudo hasta que se venda el club

Si ya lo era, desde ya Del Nido Carrasco reafirma aún más su figura de escudo ante la afición, aguantando el chaparrón varios meses más de lo que todos los accionistas esperaban. Él mismo ya se encargó de aclarar semanas atrás que no tenía intención ninguna de dimitir en su cargo, por o que seguirá ocupando el sillón presidencial hasta que se culmine la venta del Sevilla FC. Una tarea -o un marrón- que nadie quiere encabezar en estos momentos y que, lógicamente, no realiza en exclusiva por amor al arte, o al propio Sevilla FC, tal y como ha podido contrastar este diario.

Especialmente relevante para los intereses económicos del Sevilla FC es la dimisión de Fernando Carrión como vicepresidente segundo de la entidad, pues supone para las arcas del club un ahorro de 450.000 euros, como ha podido saber este diario. Una cuantía que se amortiza, a pesar de que su figura sea sustituida por la del reconocido abogado y mediador civil José Luis Iglesias, Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.

En cualquier caso, las dimisiones de Fernando Carrión y Carolina Alés dentro del órgano ejecutivo de la entidad sevillista no indica que no sigan manteniendo el control de sus respectivos paquetes accionariales. Y es que, por mucho que le pese al sevillismo, el Sevilla FC es una SAD que pertenece a sus accionistas, estén dentro o fuera del consejo.