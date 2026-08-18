El Sevilla vuelve al trabajo con Agoumé, Vargas y Guridi como protagonistas mediáticos

La plantilla nervionense se ha ejercitado este martes en la ciudad deportiva, después de gozar de dos días de descanso y en medio de las noticias sobre los posibles traspasos del mediocentro francés y/o del extremo suizo

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo a primera hora de la mañana de este martes, tras gozar de dos días de descanso después de esa remontada del pasado sábado ante el Rayo Vallecano (2-1) que permitió por fin que, cinco años después, el conjunto nervionense empezase LaLiga EA Sports con una victoria que aporta una confianza muy necesaria para que pueda echar a andar este proyecto de circunstancias. El técnico del conjunto blanquirrojo, Luis García Plaza, ha dirigido la primera sesión de la semana y ha comenzado a preparar la visita al Athletic Club con buenas noticias desde la enfermería y sin novedades en lo que respecta al mercado de fichajes.

Guridi, Agoumé y Vargas trabajan con total normalidad

En principio, las molestias de Jon Guridi no revisten gravedad y debería llegar sin problemas al duelo del sábado en Bilbao, en la jornada 2. El vasco se ha dejado ver en los minutos abiertos a los medios de comunicación y se ha ejercitado con aparente normalidad, al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

El ex del Deportivo Alavés, que celebró su debut como sevillista marcando el penalti del momentáneo 1-1, tuvo que dejar su sitio en el terreno de juego a Manu Bueno en el minuto 82. Se le vio marcharse con algún gesto de molestia, pero su presencia en el entrenamiento de este martes desactiva cualquier tipo de alarma.

De momento, Lucien Agoumé y Rubén Vargas también trabajan con el grupo con plena normalidad a pesar del elevado ruido mediático sobre sus posibles salidas en esta recta final de mercado en la que José Ignacio Navarro busca una plusvalía que le permita cerrar los no pocos refuerzos necesarios. Especialmente intensas han sido las últimas horas para el mediocentro francés: el sábado estuvo su representante en Nervión y este pasado lunes trascendió una mareante oferta de 30 millones de euros procedente del fútbol árabe.

Las bajas del Sevilla ante el Athletic: Kike Salas, Alfon González y los descartes

Así las cosas, las únicas ausencias en esta primera sesión de la semana han sido las del lesionado Alfon González, que tiene para al menos tres semanas más por una dolencia en el cuádriceps que sufrió en el primer entrenamiento de pretemporada, y de los jugadores a los que se busca con urgencia una salida: Adrià Pedrosa, Fábio Cardoso y Marcao Teixeira, sin olvidar del todo a Chidera Ejuke a pesar de que contó con minutos ante el Rayo Vallecano.

Ante el Athletic Club, además, no podrá estar el sancionado Kike Salas. El central canterano fue expulsado por roja directa en la cita del pasado sábado y deberá cumplir un encuentro de castigo. La plantilla del Sevilla FC volverá a ejercitarse este miércoles, cuando se trasladará al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en horario vespertino (17:00 h). El jueves y el viernes regresará al trabajo matinal en la ciudad deportiva, antes de viajar a Bilbao para jugar contra el Athletic el sábado a las 17:00 horas.