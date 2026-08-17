Volantazo con Pedrosa: cerca de Vallecas, apunta ahora al Mallorca y facilitaría el regreso de Álex Moreno

Único jugador sin ficha tramitada a estas alturas en Nervión y claro descarte de Luis García Plaza, podría reunirse en tierras baleares con su ex entrenador en el Espanyol, Luis García Fernández, mientras que el Rayo, al que le urgen laterales zurdos al quedarse sin el 'Pacha' Espino y Pep Chavarría, apunta a Girona

Baile de laterales izquierdos en LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, con el Sevilla FC implicado. De esta forma, aunque su fichaje por el Rayo Vallecano estaba avanzado la semana pasada, los franjirrojos cortaron los contactos el jueves con Adrià Pedrosa y su entorno, virando su punto de mira hacia el Girona FC y un Álex Moreno que, de completarse el movimiento, volverá a casa siete años después de marcharse al Real Betis. Por su parte, el oriundo de Barcelona capital maneja otras propuestas, aunque podría decantarse por un RCD Mallorca que ha perdido a Johan Mojica.

Con el colombiano ya en el Getafe CF, en tierras baleares buscan competencia para Toni Lato y el canterano Luis Orejuela. Su técnico, Luis García Fernández, abría dado el visto bueno al reencuentro con el que fuera su pupilo un par de meses en el RCD Espanyol y que es un claro descarte de su homónimo Luis García Plaza, hasta el punto de que, tras quedar registrados en LaLiga tanto Marcao Teixeira como un Fábio Cardoso que tampoco cuenta para nada, es el único componente de la plantilla sin inscribir y, por ende, sin dorsal (tampoco se le ha asignado aún uno específicamente al central portugués, que debe buscar destino).

Le quedan dos años de contrato en Nervión a un Adrià Pedrosa, al que, según 'Última Hora', le tienta el proyecto bermellón, tras una cesión al Elche CF el curso anterior que completó con 1.084 minutos disputados, repartidos en 27 encuentros de LaLiga, donde marcó un gol y repartió una asistencia. El RCD Mallorca no maneja solamente su nombre (también ha sido ofrecido un ex como Brian Oliván) ni había avanzado al cierre de esta edición por el catalán de manera decisiva, aunque sí ocupa un lugar preferente en los planes del director deportivo, Pablo Ortells, siempre bajo la fórmula del préstamo con opción de compra, aunque con el hándicap salarial.

Una 'operación salida' a la que aún quedan muescas

Dejando a un lado salidas rentables como la de Akor Adams al Venezia (por 16,8 millones fijos y 6,7 en variables), la de Juanlu Sánchez al Bournemouth o la que podría lograrse con Lucien Agoumé a Arabia Saudí (25+5 millones), el director deportivo del Sevilla FC se ha centrado este verano en una operación salida que redujera drásticamente la carga salarial de la entidad, ahogada por los altos emolumentos de quienes ya cogieron puerta: Tanguy Nianzou, Rafa Mir y Joan Jordán, a pesar de tener que pagar un año más gran parte de sus sueldos. También aliviaron el adiós de Djibril Sow y el Federico Gattoni. Quedarían por 'encajar' Fábio Cardoso, Adrià Pedrosa y, si fuera posible, Marcao Teixeira y Chidera Ejuke, escuchando ofertas por cualquiera, casos de Joaquín Martínez 'Oso' o Rubén Vargas.