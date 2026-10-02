Lolo Rosano avala a la perla del Sevilla: "Conozco a Nico Guillén desde que era benjamín y no tengo dudas: va a estar muchos años en la élite"

Además de deshacerse en elogios hacia el mediocentro onubense, el ex técnico nervionense destaca a Manuel Ángel, Lóciga o Aitor Caballero en su entrevista con ESTADIO Deportivo, sin olvidarse de otro talento como Carlos Álvarez, al que le encantaría ver de nuevo en el Sánchez-Pizjuán

Después de ocho temporadas como entrenador en la cantera del Sevilla FC, Lolo Rosano conoce como pocos a los jóvenes talentos que llaman a las puertas del primer equipo. El gaditano, que en breve podría afrontar un nuevo reto en los banquillos tras dirigir la pasada campaña al Antoniano en Segunda RFEF, ha vivido en primera persona la evolución de futbolistas como Nico Guillén, hacia el que se deshace en elogios. Pero el mediocentro onubense, al que Luis García Plaza ya ha hecho debutar oficialmente este curso, no es el único al que ve con la capacidad necesaria para consolidarse en la elite. Además, admite que la situación actual del club de Nervión facilita ese salto para los canteranos, lamentando que otro de sus ex pupilos como Carlos Álvarez, que puso en verano rumbo al América de México pese al interés sevillista en traerlo de vuelta gratis el próximo año, no consiguiera asentarse en su momento.

- ¿Cómo valoras el plan que está siguiendo el Sevilla FC con Nico Guillén?

- Creo que es lo más acertado. Si Nico sí tiene posibilidad de jugar con el primer equipo, que vaya con el primer equipo, pero si no es así, que juegue con el filial. Un futbolista con esa edad lo que tiene es que jugar. Creo que en ese sentido se está actuando bien. Yo tengo la experiencia con Nico de su primer año juvenil, en la que hizo la pretemporada con el Sevilla Atlético porque ya demandaba estar en el filial. Pero había un jugador en un su puesto más maduro, con mucho más recorrido, y le costaba entrar. Entonces se llevaba semanas sin jugar o participando muy poco y no era lo correcto para él. Cuando bajaba con nosotros se notaba esa inactividad. Luego ya decidimos que tuviera más oportunidades en el juvenil y volvió a recuperar su nivel. Un futbolista joven tiene que jugar. Pero si tiene la posibilidad de entrenar con el primer equipo, creo que le va a ayudar muchísimo. He aprendido como entrenador que no hay que obsesionarse con que el futbolista entrene contigo. Luego a lo mejor tienes que tomarte un café con él para explicarle cuál es el plan de partido o lo que se puede encontrar en el rival, pero si tiene la posibilidad de entrenar con el primer equipo, no podemos cortarle.

- ¿Cómo ha sido la evolución de Nico Guillén desde que lo conociste?

- A Nico lo conozco desde mi primer año en el Sevilla, en el que estaba en dos parceras. Por un lado estaba entrenado en el Alevín A y por otro ayudaba a Paco Gallardo y Carlos Marchena en el Sevilla C. Entonces fuimos a muchos torneos juntos. Nico era benjamín de segundo año y yo ya veía que era un jugador diferente. Alto, zurdo, con calidad... llamaba de atención. Luego su evolución y el crecimiento ha sido brutal. Es verdad que ese año había una quinta muy buena que va a dar muchos frutos. Pero Nico tiene una capacidad, que es muy inteligente. Nosotros nos dimos cuenta desde el primer día que llegó al juvenil siendo cadete, nos llamó la atención su toma de decisiones. A esas edades los futbolistas se precipitan y él apenas se equivocaba.

- ¿Lo ves asentándose en el primer equipo del Sevilla FC?

- Seguro, no tengo duda. Necesita mejorar, necesita crecer en muchos aspectos porque es muy joven. Pero no tengo ninguna duda de que Nico va a estar muchos años en la élite. Si no pasa nada raro va a estar ahí, porque se ve en el día a día. Tengo la suerte de haberlo tenido como jugador, he tenido la oportunidad de verlo en los últimos años y es un futbolista de mucha clase.

- Ahora que la economía no es la de antes en el Sevilla FC es cuando más se tira de la cantera.

- Es algo que es así. La cantera, para una de las cosas que está es para eso, para nutrir al primer equipo cuando lo necesita. Estamos hablando de un Sevilla en el que hace unas temporadas era más complicado que un canterano llegase al primer equipo. Pero ese es el trabajo de la cantera, tener a los jugadores preparados para cuando el primer equipo tenga la necesidad de que suban, participen y ayuden. No es por sacar pecho de la cantera, pero ese tipo de jugadores en los momentos complicados han sido los que han destacado, han hecho goles, han participado muchos minutos y han dado la cara. Para mí es una felicidad enorme porque son jugadores que he tenido, como personas son espléndidos y me alegro mucho de que les vaya bien.

- Viendo a jugadores como Kike Salas o Castrín, muchos se preguntan si no había otros con ese nivel en la cantera cuando se fichó a Marcao o Nianzou.

- Es que al final, para estar en un sitio importante, tienes primero que demostrarlo. Seguramente si el Sevilla del futuro cambia a corto plazo, no creo que tengan dudas de que Catrín y Kike Salas formen parte del equipo, porque ya han demostrado que pueden estar a un buen nivel. Por suerte o por desgracia, la vida es así en todos los ámbitos: hay que demostrar lo que vales.

- ¿Y qué me dice de Carlos Álvarez, al que también tuvo en la cantera?

- No sé si llamarlo mala suerte o no estar en el momento adecuado. Carlos, cuando empieza a tocar el primer equipo, era un Sevilla que todavía estaba jugando en Champions. Luego el año de Mendilibar, a lo mejor era un entrenador al que le gustaba a otro tipo de jugadores. Seguramente en este Sevilla o en otro contexto, no tengo ninguna duda de que podría haber aportado muchísimo más al primer equipo. Pero la vida da muchas vueltas y quién sabe. Si en un futuro a corto plazo puede volver, me encantaría porque es uno de los jugadores que transmiten eso que nosotros hemos intentado trabajar en la cartera: talento, educación, porque es un chico súper educado y muy competitivo. Ojalá vuelva.

- ¿Y de qué otros canteranos tienen que estar pendientes ahora los sevillistas?

- De esa quinta de Nico Guillén y Alexis Ciria hay varios jugadores que son muy importantes en la estructura de la cartera, como son Manuel Ángel, Lóciga o Aitor Caballero, que está ahora también siendo titular con el Sevilla Atlético en edad juvenil y es un jugador con muchísimo talento, también callejero, que tiene ese juego de calle, que es muy inteligente y competitivo, a mí me gusta mucho. Creo que son jugadores que van a decir mucho en cartera. Luego tenemos a Ibra, que lleva tiempo en el filial, desde su etapa juvenil, el mismo Iker Muñoz... Son jugadores que están teniendo peso en el filial y se ha hecho un buen trabajo con ellos. Si en algún momento el primer equipo necesita ayuda, creo que puedan también ayudar.