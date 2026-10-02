Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

La tercera jornada de la UEFA Nations League continúa este viernes con ocho encuentros, entre ellos el Francia-Italia y el Bélgica-Turquía, mientras que LaLiga Hypermotion también entra en escena con el Eldense-Real Oviedo

El fútbol internacional vuelve a acaparar los focos este viernes 2 de octubre con una nueva jornada de la UEFA Nations League 2026/27, que afronta su tercera fecha con varios duelos de máxima exigencia. Entre ellos destaca por encima del resto el Francia-Italia, aunque también habrá atención sobre el Bélgica-Turquía y los cuatro encuentros de la Liga B. A nivel nacional, la LaLiga Hypermotion abre su jornada 8 con el enfrentamiento entre Eldense y Real Oviedo.

Francia-Italia, el gran partido del día

El Stade de France acogerá a partir de las 20:45 horas uno de los grandes clásicos del fútbol europeo. Francia e Italia llegan al choque con objetivos importantes en el Grupo A1. Los franceses han arrancado la competición con pleno de victorias: 0-1 ante Turquía y 0-1 frente a Bélgica, dos triunfos que han permitido al conjunto dirigido por Zinedine Zidane colocarse en la parte alta del grupo. Italia, por su parte, comenzó perdiendo ante Bélgica (0-2), pero reaccionó con contundencia frente a Turquía (1-4).

El encuentro tendrá además una ausencia importante: Kylian Mbappé no estará disponible para Francia después de la lesión sufrida ante Turquía. El colegiado será el español Jesús Gil Manzano.

Bélgica-Turquía, otro duelo de altura

A la misma hora, Bélgica y Turquía se enfrentarán en el Estadio Maurice Dufrasne de Lieja. Los belgas comenzaron la Nations League imponiéndose a Italia, pero posteriormente cayeron ante Francia por la mínima, mientras que Turquía perdió sus dos primeros encuentros ante Francia e Italia. El duelo arrancará también a las 20:45 horas.

Ocho partidos más entre la Liga B y la Liga C

La jornada también presenta cuatro encuentros correspondientes a la Liga B, todos ellos programados para las 20:45 horas:

Polonia-Rumanía

Hungría-Georgia

Bosnia y Herzegovina-Suecia

Ucrania-Irlanda del Norte

Además, la Liga C completa la programación del viernes con otros cuatro encuentros que comenzarán a las 16:00:

Kazajistán-Moldavia (16:00)

Chipre-Armenia (18:00)

Letonia-Montenegro (18:00)

Feroe-Eslovaquia (20:45).

En total, serán diez encuentros de Nations League los que se disputen este viernes, en una jornada especialmente cargada de fútbol internacional.

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los diez partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. RTVE y RTVE Play emitirán el Francia-Italia de esta jornada en abierto.

Eldense-Oviedo abre la jornada en Segunda

La LaLiga Hypermotion también tiene protagonismo este viernes con un único encuentro. El Eldense recibirá al Real Oviedo a las 20:30 horas en el Nuevo Pepico Amat, en el partido que inaugura la octava jornada. El conjunto alicantino afronta el encuentro después de encadenar dos derrotas ante Eibar y Burgos, por lo que buscará aprovechar su condición de local para volver a sumar de tres. Javi Calleja, ha insistido en la necesidad de convertir las buenas sensaciones futbolísticas en resultados.

Enfrente estará un Oviedo que llega reforzado después de imponerse en el derbi asturiano. El choque tendrá además un componente especial para Calleja, que dirigió al conjunto oviedista durante la temporada 2024/25. El encuentro podrá seguirse a través de DAZN y LaLiga TV Hypermotion, entre otras opciones de televisión.