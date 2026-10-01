Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Consulta los partidos de la UEFA Nations League del jueves 1 de octubre, los horarios y los canales de televisión donde se podrán ver en España

El jueves 1 de octubre llegan cargados de nuevo de fútbol internacional. La tercera jornada de la UEFA Nations League 2026/27 comienza con ocho encuentros, tras el día de descanso de ayer miércoles 30 de septiembre. La atención estará especialmente puesta en la Liga A de la Nations League, donde se disputarán dos auténticos partidazos: Grecia-Países Bajos y Dinamarca-Portugal. Además, habrá encuentros de la Liga B, la Liga C y de la Liga D.

Grecia-Países Bajos, el gran partido del jueves

El gran duelo de la jornada en la máxima categoría será el Grecia-Países Bajos, correspondiente al Grupo A2. El conjunto helénico afronta su primer partido como local en la UEFA Nations League tras ganar en las dos primeras jornadas. Es la gran revelación de este parón al ganar a domicilio a Serbia y Alemania. La selección de Xavi, por su parte, tendrá que ponerle freno al sueño griego. El inicio de Países Bajos no ha sido malo con una victoria y un empate ante Alemania. De ganar, le arrebatará la primera plaza del grupo a Grecia.

A la misma hora tendrá lugar otro de los grandes encuentros del día: el Dinamarca-Portugal, correspondiente al Grupo A4. Los daneses comenzaron con derrota ante la revelación del pasado mundial Noruega, en frente estará la selección ibérica con un lio montado al rededor de Cristino Ronaldo. Sin ningún minuto jugado, el astro portugués parece tener un particular enfrentamiento con Jorge Jesús, su nuevo seleccionador. Sin embargo, los lusos aún no han sido derrotados en esta edición de la Nations League. Vigente campeones, dos victorias y líderes de su grupo en solitario.

El problema en el que se puede meter la Alemania de Klopp

La nueva Alemania de Jürgen Klopp volverá a jugar también en busca de su primer victoria en esta edición de la Nations League y sus primeros tres puntos como seleccionador Alemán. Con una derrota y un empate, caer en Múnich ante la selección de Serbia relegaría a la selección alemana hasta el último lugar de su grupo con la mitad de los partido ya disputados. Los balcánicos son los únicos que aún no han puntuado del Grupo A2. Será un duelo de necesidades para ambos combinados nacionales y la primera prueba de fuego para Jürgen Klopp.

Todos los partidos del jueves 1 de octubre en la Nations League

La jornada internacional arrancará a las 18:00 horas con un encuentro. Azerbaiyán se enfrentará a Liechtenstein en la Liga D.

Durante la jornada también se disputarán los otros siete partidos:

Israel - Kosovo

Irlanda - Austria

Grecia - Países Bajos

Dinamarca - Portugal

Alemania - Serbia

Gales - Noruega

Malta - Gibraltar

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los ochco partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. En esta jornada no se podrá ver ninguno en abierto en España.