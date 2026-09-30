Dani Vivian: "Claro que dolió no ir al Mundial, trabajé mucho, pero sabemos que con Luis van a estar lo que están en su mejor momento"

El internacional española, que no estuvo en la convocatoria del Mundial por una lesión que arrastró con el Athletic desde enero, reconoce que decidió seguir jugando por ayudar al club aunque eso le acabó costando perderse la cita del pasado verano

Dani Vivian fue una de las grandes ausencias en la lista de Luis de la Fuente para el pasado Mundial. El central del Athletic fue campeón de Europa dos años antes con España pero su pasada campaña bajó el rendimiento, como todo el Athletic en general, y perdió su sitio entre los cuatro centrales de la 'Roja'.

De hecho, el central vitoriano ya no estuvo en la última lista previa al Mundial, la de marzo, y ahora hemos conocido que buena parte de culpa la han tenido las lesiones. "Sabía qué podía acarrear. Muchas veces uno sabe que debe sacrificarse de esa manera y saber que el club está por encima de todo. Desde enero tuve una lesión en la inserción del aductor y he ido arrastrando problemas. En ese momento el equipo tenía la situación que tenía y se decidió no parar. Había que ponerlo todo para estar ahí. Durante la semana sufría mucho en los entrenamientos para poder llegar al partido. Me debo al club y me sacrifiqué por ello. Igual no pude estar al 100%, pero hay momentos en los que uno tiene que conseguir que su 80 sea su 100", ha recordado Vivian en rueda de prensa.

Ante la delicada situación deportiva que vivía el conjunto de Ernesto Valverde, Vivian priorizó el objetivo colectivo al individual, forzando para estar siempre a disposición del míster. "Me debo al club, me sacrifico por ellos. No podía estar al 100%. Hice un plan de recuperación añadido, con mucho trabajo en esos meses. Estoy muy contento de cómo lo hemos llevado para poder estar perfecto. Ya estoy entrenando con el grupo y con la misma ilusión de siempre", ha reconocido.

Sin nada que reprochar a Luis de la Fuente

Vivian ha admitido también que estar a disposición del Athletic le podía pasar factura a la hora de entrar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, pues él mismo sabía que no podía rendir a su mejor nivel por esa lesión del mes de enero. "Un jugador siempre tiene que tener ambición, siempre la he tenido y espero tenerla. Claro que dolió no ir al Mundial, trabajé mucho para poder estar ahí y no estaba en ese momento en mi mejor versión. Sabemos que con Luis van a estar lo que están en su mejor momento. Es un momento duro y difícil, pero me ha ayudado a aprender de esas situaciones para llegar con la misma ilusión de siempre al siguiente", ha dicho Vivian con la mira puesta en poder volver a la Selección en próximas convocatorias.

Algo que también aclaro es que no tuvo ninguna conversación con De la Fuente, pero tampoco la necesitaba: "No hablamos, Luis siempre ha dejado claro que no va a dar explicaciones cuando estás y cuando no estás. No me hacía falta. Cada jugador tiene que ser consciente de cómo está y es lo que he hecho, no hay más".

El quirófano no fue una opción, pese a las críticas

Cuestionado sobre si pasar por el quirófano le hubiera permitido llegar a tiempo al Mundial, Vivian respondió: "Tuve una descompensación de la exigencia de tanto partido, tira en esa zona. Tuve una pequeña rotura que te va produciendo dolor en la abdomen y en el otro aductor. Se necesita mucho trabajo y ejercicio. Ponerse en forma para lo que el club necesita. No requería de ello (operación). No sabría decir en qué porcentaje me ha lastrado. Llegaba bien al fin de semana, pero con cada partido quedaba muy dolorido. Eso con el paso de las semanas es lo que me ha perjudicado".

Por último, Vivian también ha admitido que sabía que ha sido muy criticado la pasada temporada, aunque tampoco se obsesionaba con ello. El zaguero no pudo estar a su nivel habitual y entonces llegaron las críticas: "Nunca soy de leer ni de preguntar cómo se me ve. Soy justo conmigo mismo. Sé cuando estoy mejor o peor, pero son situaciones difíciles, complicadas. Se decidió seguir junto a los servicios médicos después de saber lo que podía acarrear. Muchas veces uno tiene que sacrificarse, saber que el club está por encima. Si ha habido críticas, dolido por las críticas, pero satisfecho y orgulloso de lo que hice".