Dani Vivian desvela su calvario: "Sufría mucho en los entrenamientos"

Dani Vivian ya trabaja con el grupo tras meses condicionado por una lesión en el aductor que arrastraba desde enero. El central del Athletic reconoce el sacrificio que hizo para seguir compitiendo, las críticas que recibió y el duro golpe de quedarse fuera del Mundial

Dani Vivian ha pasado página, pero todavía recuerda perfectamente los meses en los que jugar al fútbol se convirtió en un ejercicio de resistencia. El central del Athletic Club vuelve a entrenarse con sus compañeros después de haber convivido durante buena parte del último curso con una lesión en el aductor derivada de una pubalgia que terminó condicionando su rendimiento.

Ahora afronta una particular pretemporada dentro de la propia temporada. Su objetivo es recuperar cuanto antes el tono físico y volver a sentirse futbolista al cien por cien después de un periodo en el que, según ha reconocido, llegó a sufrir mucho durante los entrenamientos. El defensa situó el inicio del problema alrededor del pasado mes de enero. Entonces sufrió una lesión en la inserción del aductor que decidió continuar tratando sin detenerse, condicionado también por las necesidades del Athletic."Estoy muy bien, ha pasado mucho tiempo para que pueda decir esto. Desde enero más o menos, tuve una lesión en la intersección del aductor, lo he ido arrastrando sin problemas. En ese momento el equipo tenía una situación que tenía que estar, se decidió no parar. Es algo que había que hacer, había que poner todo para poder estar ahí. Durante las semanas sufría mucho en los entrenamientos casi sin poder completarlos para poder llegar al partido", ha confirmado.

Vivian reconoce ahora que aquella decisión tuvo un precio. El central consiguió llegar a los partidos, pero hacerlo significaba convivir con unas molestias que fueron aumentando con el paso de las semanas. Pero él tenia clara cuál era su prioridad: "Me debo al club, me sacrifico por ellos. No podía estar al 100%. Hice un plan de recuperación añadido, con mucho trabajo en esos meses. Estoy muy contento de cómo lo hemos llevado para poder estar perfecto. Ya estoy entrenando con el grupo y con la misma ilusión de siempre".

La situación también provocó que su rendimiento quedara por debajo de su nivel habitual y aparecieran críticas. Vivian asegura que no acostumbra a prestar demasiada atención a lo que se dice sobre él, pero admite que esas opiniones le hicieron daño. "Si ha habido críticas, dolido por las críticas, pero satisfecho y orgulloso de lo que hice", afirmó.

No pasó por quirófano y ahora busca recuperar el tiempo perdido

La lesión no requirió una intervención quirúrgica. El problema estaba en una pequeña rotura que provocaba dolor en la zona abdominal y en el otro aductor, consecuencia de una descompensación provocada por la exigencia acumulada. "Tuve una descompensación de la exigencia de tanto partido, tira en esa zona. Tuve una pequeña rotura que te va produciendo dolor en el abdomen y en el otro aductor", explicó.

La solución pasó por el trabajo específico y por modificar su preparación. Vivian asegura que el proceso está funcionando y que incluso él mismo se ha sorprendido de la evolución. "Me ha ayudado a aprender de esas situaciones para llegar con la misma ilusión de siempre", señaló. El regreso al grupo supone, por tanto, mucho más que volver a entrenar. El defensa está intentando recuperar el nivel que le permitió convertirse en uno de los hombres importantes del Athletic y de la selección española.

El Mundial que se escapó y el objetivo de 2030

Una de las consecuencias más dolorosas de este proceso llegó cuando Luis de la Fuente dejó fuera a Vivian de la convocatoria para el Mundial. El central no pudo estar en la cita en la que España terminó proclamándose campeona. "Claro que dolió no ir al Mundial. Trabajé mucho para poder estar ahí o no estaba en ese momento en mi mejor versión", reconoció. El seleccionador no contactó personalmente con él para comunicarle la decisión. Vivian, sin embargo, asegura que no necesitaba explicaciones: "Cada jugador tiene que ser consciente de cómo está y es lo que he hecho".

Ahora pone la mirada en 2030, cuando España volverá a disputar un Mundial como anfitriona junto a Portugal y Marruecos. "Un jugador siempre tiene que tener ambición, siempre la he tenido y espero tenerla", afirmó.

Una pretemporada en pleno curso

La situación actual es muy diferente. Vivian ya trabaja con el grupo y tiene incluso una primera fecha marcada en rojo: la final de la EH Txapela ante la Real Sociedad, este viernes en Anoeta. Su presencia todavía no está decidida. "No lo tenemos decidido, ha coincidido muy bien este parón con los plazos", explicó. El central está aprovechando estas semanas para realizar trabajos que durante la competición resulta mucho más complicado introducir. "Más aire en los entrenamientos", resumió.También ha encontrado respaldo en el nuevo cuerpo técnico, especialmente en Edin Terzic. Vivian destaca que el entrenador entendió desde el primer momento su situación y le transmitió confianza. "Un jugador siempre quiere el apoyo de su entrenador, lo he tenido. Me han ayudado por parte de todos", aseguró. Después de meses jugando condicionado por el dolor, Vivian empieza ahora una nueva etapa. No es una pretemporada al uso, pero sí la oportunidad de recuperar al central que el Athletic necesita.