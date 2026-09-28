Christian Imga (17 años), el talento del Athletic Club en Lezama que impresiona con la Selección española sub 18

El jugador marcó un auténtico golazo en el duelo de la Sub 18 ante Brasil. Recortó al defensor dentro del área para dejarlo sentado y definir con una tranquilidad impropia de su edad

El Athletic Club sigue sacando frutos de su cantera, Lezama, una de las mejores del mundo si se tiene en cuenta el alto porcentaje de jugadores que terminan en la élite. Esa cantera ha sido este verano el 'mercado' del que se ha nutrido el cuadro de Edin Terzic ya que los vascos no han llevado a cabo ninguna incorporación.

Si nos atenemos a la filosofía del Athletic Club, más pronto que tarde se podría ver debutando en el primer equipo de San Mamés a uno de los talentos que más está llamando la atención en las categorías inferiores de Lezama: Christian Imga.

El jugador, que ya ha participado en encuentros con el Bilbao Athletic, el primer filial de los vascos, está actualmente con la Selección española sub 18 disputando en Suiza el denominado Torneo de la Amistad que enfrenta a varias selecciones de todos los continentes. Christian Imga fue protagonista del segundo de los tres goles de España ante Brasil en un choque que terminó 3-1 para la Rojita.

Christian Imga maravilla con la Selección española sub 18 con el Athletic Club pendiente

Christian Imga aprovechó un pase en largo al que llegó en la esquina izquierda del área. En una posición poco favorable, el canterano del Athletic Club no se puso nervioso, recortó a su rival y en posición franca delante del portero, hizo el segundo para España.

Christian Imga jugó de inicio a las órdenes de David García y en el primer choque de este torneo internacional, disputó media hora ante Costa de Marfil. A la Selección española sub 18 le vale con empatar ante Canadá para meterse en una final en la que posiblemente esté Inglaterra.

Christian Imga, un fichaje con proyección de futuro para el Athletic Club

Christian Imga fue fichado por el Athletic Club cuando apenas tenía 15 años. Christian Imga, que como es lógico aún está en periodo de formación con el Athletic Club (ha debutado y marcado esta temporada con el Bilbao Athletic) cuenta con un físico importante gracias a su 1,90 de altura. El extremo llegó al Athletic Club procedente del filial del Deportivo Alavés y el pasado curso, en la UEFA Youth League, ya dejó su sello con nada menos que 10 tantos.

Su llegada al primer equipo aún está relativamente lejos aunque si sigue rindiendo a este nivel, Edin Terzic, que siempre que puede acude a ver al filial vasco, no tardará en llamarlo para que entrene a sus órdenes y quien sabe si podría darle minutos. Christian Imga tiene mimbres para ser un jugador importante en el Athletic Club del futuro