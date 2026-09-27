La lectura de Julen Guerrero sobre el Athletic de Terzić: "Falta el tramo final en el área rival"

La leyenda del Athletic Julen Guerrero analiza el comienzo de temporada del cuadro rojiblanco y la idea de juego de Edin Terzić

El Athletic Club de Bilbao ha comenzado la temporada con sensaciones encontradas. Es un curso de cambio con la llegada de Edin Terzić al banquillo y el equipo debe adaptarse a las enormes diferencias entre el alemán y Ernesto Valverde. Antes del parón, el Athletic suma ocho puntos, con dos victorias, dos empates y tres derrotas. La idea de juego gusta, pero todavía no convence, aunque Julen Guerrero, leyenda del conjunto rojiblanco, considera que al Athletic todavía le queda recorrido para sacar todo el rendimiento posible a las ideas que está poniendo en práctica. El exjugador rojiblanco entiende que los cambios en la forma de atacar y las diferentes posiciones que ocupan los futbolistas necesitan un periodo de adaptación.

"Creo que en este caso Terzić está un poco en ese proceso. Empezar atacando de una manera, de ir cambiando o variando las posiciones dentro de eso, sobre todo en posiciones avanzadas, que cuando defiendes igual defiendes de otra manera la que estás atacando. Todo eso requiere un tiempo", explica en Radio Euskadi, afirmando que "quizá le falta un poco más de sacar más rendimiento a todo esto que se está produciendo, pero creo que hay que darle tiempo".

"Yo creo que el equipo lo está intentando. Sale en búsqueda de poder ir a por el rival, de atacar, de tener el balón en diferentes situaciones", añade Julen Guerrero.

La asignatura pendiente, a su juicio, está más cerca del área. Todo lo que el equipo construye durante las fases anteriores necesita terminar teniendo la recompensa de gol. "Quizá ahora falta el tramo final en el área rival, el poder convertir todo ese trabajo que haces previo en situaciones de gol y sobre todo en goles", argumenta.

Una cuestión que, para Guerrero, forma parte de un proceso que requiere tiempo. El exjugador también pone el acento en la importancia de mantener la unidad alrededor del club y respetar todas las piezas que forman parte de él. "El Atleti se compone de muchas cosas y creo que en ese aspecto la unidad de todas y el respeto hacia todas es importante. Si no, dejaríamos de ser la fortaleza que es el club".

Por último, en su análisis, Julen Guerrero no señala a un problema concreto que deba resolverse de inmediato, sino a la necesidad de que el equipo termine de convertir en resultados y goles todo lo que está generando. La clave, según sus palabras, está en ese último paso: pasar del trabajo previo a las ocasiones y de las ocasiones a los goles.