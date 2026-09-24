Uriarte se planta ante los expresidentes del Athletic: "Me ha dolido"

Jon Uriarte ha explicado la decisión del Athletic de retirar determinadas invitaciones de San Mamés y no ha escondido su malestar con las críticas de algunos expresidentes. El dirigente rojiblanco reconoce que le ha "dolido" su postura y esperaba "más empatía" de quienes ya ocuparon el cargo

La polémica por la retirada de invitaciones en San Mamés ha abierto un nuevo frente alrededor del Athletic. Jon Uriarte ha aprovechado su momento para hablar, para explicar con detalle una medida que ha afectado a diferentes colectivos del club y que, en las últimas semanas, también ha provocado críticas de algunos expresidentes.

El máximo dirigente rojiblanco no ha escondido su malestar. "Me ha dolido el tema de los expresidentes", reconoció durante una extensa rueda de prensa en San Mamés. Uriarte considera especialmente significativa la reacción de quienes anteriormente ocuparon su puesto porque, a su juicio, conocen de primera mano lo complicado que puede resultar tomar determinadas decisiones al frente de la entidad.

"Pensaba que iban a tener más empatía"

Uriarte explicó que no todos los antiguos presidentes han reaccionado de la misma manera, pero sí mostró su decepción con aquellos que han expresado públicamente su desacuerdo. "Son personas que han estado aquí sentadas, pensaba que iban a tener más empatía", señaló. El presidente recordó que durante sus mandatos también tuvieron que afrontar decisiones difíciles, como vender jugadores importantes o incrementar las cuotas de los socios.

Por eso, entiende que deberían conocer las dificultades que existen cuando se toman medidas que pueden resultar impopulares. "Saben lo duro que es tomar estas decisiones, lo que se sufre". El presidente insistió en que la decisión no pretende perjudicar a determinados colectivos, sino responder a lo que considera las necesidades actuales del Athletic. Según explicó, el club debe ser capaz de poner el interés colectivo por encima de las situaciones personales.

Un mensaje para quienes llevaron sus críticas a los medios

Otro de los aspectos que más ha molestado a Uriarte ha sido que parte del descontento haya terminado haciéndose público. "No me gusta airear las cosas, salir a los medios. Es mejor canalizar el descontento de otra manera", manifestó. El dirigente considera legítimo que alguien pueda estar en contra de una decisión de la junta, pero cree que existen otras vías para expresar ese desacuerdo.

En este sentido, llegó a cuestionar la forma en la que algunos han planteado sus críticas: "Salir a hacer declaraciones con una argumentación tan básica habla mucho de las personas que han salido a hablar y de su nivel y capacidad". Unas palabras que dijo Uriarte, dejando claro que el club pretende cerrar cuanto antes una polémica que, según él, ha generado demasiado ruido durante las últimas semanas.

Una decisión que afecta a más de mil localidades

La retirada de las invitaciones afecta a diferentes colectivos del Athletic. En total, la medida libera 1.019 localidades de San Mamés, que el club calcula que pueden generar alrededor de 1,3 millones de euros por temporada mediante la venta de entradas y la incorporación de nuevos socios. La lista de espera para hacerse con un carnet supera actualmente las 11.000 personas.

Entre los afectados se encuentran los propios jugadores del primer equipo masculino, empleados y socios del club, exjugadores y expresidentes. Uriarte quiso remarcar que la junta directiva también ha renunciado a sus invitaciones como muestra de que la medida no se ha diseñado exclusivamente para otros colectivos.

El presidente defendió que el reconocimiento dentro del Athletic no debería depender necesariamente de disponer de entradas para San Mamés. "El reconocimiento que tenemos pasa por otras cosas. Pasa por homenajes, por un gracias o unos ánimos que te da un aficionado por la calle. No tiene que pasar por tener dos, tres o cuatro entradas", concluyó Uriarte.