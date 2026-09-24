Lamine Yamal, 19 años: "Cuando esté sentado en casa con mis hijos, quiero decirles: ‘Ahora es vuestro turno, yo ya he hecho mucho’"

La estrella del Barcelona y la Selección Española demuestra su madurez a los 19 años: "Creo que todos los que ven fútbol saben cuáles son mis argumentos"

Con la entrega del Balón de Oro a la vuelta de la esquina, algo que se producirá este 26 de octubre, y el parón de selecciones con motivo de los compromisos de la Nations League, la actualidad futbolística está centrada en nombres propios como Lamine Yamal, concentrado con la Selección Española.

La joven estrella del Barcelona, en una entrevista a L’Equipe, no sólo se ha referido con claridad a su candidatura al Balón de Oro, un galardón que espera hacer suyo en París el próximo día 26. "Es el trofeo que premia al mejor jugador del año, al jugador diferente, a aquel al que disfrutas viendo jugar, hasta el punto de ver un partido únicamente por él. Creo que eso es un jugador diferente”, asevera Lamine Yamal.

A sus 19 años, el joven internacional español se ha consolidado ya como una de las grandes figuras del combinado español que dirige Luis de la Fuente y del FC Barcelona de Hansi Flick. Una madurez que refleja sobre el terreno de juego y también durante su vida diaria, como deja buena prueba su entrevista en Francia: "Más adelante, cuando esté sentado en casa con mis hijos, quiero decirles: ‘Ahora es vuestro turno, yo ya he hecho mucho’".

Y es que Lamine Yamal lo lleva en su ADN: “Ganar, ganar, ganar, siempre. Y si no gano, nos vemos el año siguiente”.

Lamine Yamal quiere más con el Barça y con la Selección

Lamine Yamal sigue fiel a su ambición como deportista y reconoce que quiere seguir acumulando títulos a lo largo de su carrera. A sus 19 años, el azulgrana ya goza de un envidiable palmarés que muchos otros jugadores más veteranos ya querrían para ellos.

Lamine Yamal quiere ganar siete u ocho ligas

Habiendo ganado tres ligas con el Barcelona, Lamine sólo piensa en ampliar ese número y alcanzar, como mínimo, siete u ocho. Amén de la Champions, su gran objetivo por cumplir todavía.

“Creo que nunca se puede parar, siempre se puede ganar una y otra vez”, dice Lamine Yamal, campeón del Mundo y de Europa con España. Un joven y ambicioso futbolista que no se muerde la lengua a la hora de mostrar sus argumentos: "Creo que todos los que ven fútbol saben cuáles son mis argumentos. Entro al campo, disfruto, juego bien y como quiero jugar. Por suerte, también he podido ganar muchos títulos con el Barça y también he podido conquistar el título más importante, el Mundial, con mi selección. Pero, más allá de eso, creo que mi manera de jugar es mi argumento más fuerte, es lo que me hace diferente".