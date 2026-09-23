La reflexión de Gavi sobre la salud mental: "Un psicólogo siempre viene bien, estando mal o estando también muy bien"

El joven jugador del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección española se abre en canal en la portada de una revista

Pablo Páez Gavira, conocido popularmente como Gavi, atraviesa un momento dulce tras dejar atrás la lesión de rodilla que hace unos años le dejó sin Eurocopa y que siempre le ha perseguido en su cabeza. El de Los Palacios y Villafranca es flamante campeón del mundo con la selección española y una de las estrellas de La Masia del FC Barcelona, pero también le va muy bien fuera del terreno de juego, donde se ha convertido en flamante fichaje de una marca de productos capilares y de belleza. Un chico tímido de pueblo que ha triunfado a muy corta edad, ya que debutó con el Barça siendo menor y ahora vive su mejor momento a sus 22 años.

El centrocampista sevillano habla recientemente de su situación actual y de la evolución vital que lleva a sus espaldas pese a su corta edad. "Antes quizás no era muy paciente y ahora lo soy más. Cuando he estado lesionado, tenía que cumplir etapas y marcarme objetivos. También me ha venido bien para aprender otras cosas que van más allá del fútbol. Ahora, por ejemplo, te diría que me cuido mucho más que cuando debuté…", asegura en la revista Men's Health, de la que es la imagen de portada del mes de septiembre.

"Al final aprendes muchas cosas, tanto en el fútbol como en la vida... Nunca he pensado, cuando he jugado, en la presión ni nada. Obviamente, estás en el mejor equipo del mundo... y ahora siento mucha más presión que con 17 años; ahí no era consciente de dónde estaba, cuanto más pequeño era, más disfrutaba del fútbol", cuenta Gavi sobre la presión en su corta pero brillante carrera profesional.

En cuanto a las lesiones que le han golpeado en más de una ocasión, el futbolista andaluz asegura que ha aprendido de ellas. "Sé lo que es la parte de sufrimiento del fútbol. Antes, solo iba a entrenar y jugaba, y así cada fin de semana. Siempre he sido un chico con mentalidad, la cabeza bien puesta, que sabe lo que quiere".

Eso sí, Gavi ha perdido el miedo que le podía frenar sobre el césped. "Si piensas qué va a pasar o qué no va a pasar jugando, pues no creo que disfrutes mucho. Tienes que jugar sin pensar en nada, competir como siempre, y lo que tenga que pasar pasará, pienses más o menos". Pese a ello, es consciente de que se debe cuidar. "Mi rodilla tiene que estar siempre fuerte, juegue o no juegue. No me puedo descuidar porque en cualquier momento puedes liarla".

Al hilo de estos duros momentos, el jugador del Barça defiende la importancia de ponerse en manos de profesionales para proteger la salud mental. "Un psicólogo siempre viene bien. Estando mal o estando también muy bien, siempre va a ser importante. Yo no he ido nunca, pero me gustaría ir".