La reunión secreta en la que el Real Madrid decidió no fichar a Rodri: "Fue el 13 de julio, durante el Mundial"

Poli Rincón, exfutbolista de Real Madrid y Betis, desvela el momento exacto en el que el club blanco rechazó firmar al capitán de la selección española y hoy jugador del FC Barcelona

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona fue uno de los más sorprendentes del pasado mercado de fichajes de verano. Ya no por el traspaso en sí mismo, sino por el hecho de que se llevaba mucho tiempo hablando de la opción de que el centrocampista madrileño recalase en el Real Madrid, pasando el conjunto blanco a dejar escapar al capitán de la selección campeona del mundo y que este se marche al eterno rival.

Son muchos los seguidores madridistas que no se explican el motivo por el que el Real Madrid no cerró el acuerdo con Rodri, ya que consideran que se trata de un jugador ideal para solventar las carencias que el equipo tiene en el centro del campo. El exfutbolista Poli Rincón ha arrojado algo de luz sobre el asunto, contando cuándo el club que preside Florentino Pérez decidió frenar la incorporación del ex del Manchester City.

"El 13 de julio hubo una reunión y ahí deciden que Rodri no va a jugar nunca en el Madrid", asegura Poli Rincón.

El ahora comentarista deportivo asegura que después de esa reunión hubo otros movimientos encaminados a ofrecer una determinada imagen ante la afición madridista, aunque no entra en el motivo concreto que habría provocado el cambio de opinión del conjunto blanco en cuanto al fichaje del capitán de la selección española. "Luego han hecho cosas para quedar bien ante la afición y ante la gente", indica.

Poli Rincón relaciona esa decisión con otras operaciones del Real Madrid y señala que, al saber que Rodri finalmente no iba a llegar, se produjeron otros movimientos. Entre ellos menciona la renovación de Vinicius y el fichaje de Diomandé.

El exjugador del Real Madrid y el Betis afirma que la decisión sobre Rodri se habría producido mientras se disputaba el Mundial, informando de ella al programa de radio donde colabora. "Yo le digo a Paco González, digo, mira, Rodri no va a fichar nunca en el Madrid, no va a jugar nunca en el Madrid", asevera.

La gran incógnita, sin embargo, sigue siendo el motivo. Cuando se le pregunta directamente por qué se habría producido esa decisión, Poli Rincón evita dar explicaciones. "No te lo puedo decir. No te lo puedo decir", remarcando que "todo se estropea el 13 de julio".

"A mí lo que me consta es que Rodri, en las negociaciones con el Madrid, que no quedó muy contento, o sea, no tuvo la sensación de que se le valorara mucho", concluye Rincón.