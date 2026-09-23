Cristóbal Soria se ríe del Real Madrid: "Muchas gracias, Florentino Pérez, por renovar al gran Vinicius y gastarte 140 millones en Diomande"

En medio de la polémica arbitral por el derbi ante el Atlético de Madrid, el tertuliano televisivo lanza un dardo al conjunto blanco cargado de ironía, centrando sus críticas en el presidente madridista y en sus decisiones sobre el nuevo proyecto deportivo

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid del pasado domingo sigue dando mucho que hablar. Las reacciones se multiplican desde todos los bandos con duros mensajes cargados de críticas y reproches, desde que José Mourinho salió a la palestra con una incendiaria rueda de prensa en la que volvió a revivir su anterior etapa en el conjunto blanco. El técnico blanco no dudó en señalar al colegiado, al VAR y hasta al 'caso Negreira' para justificar la derrota de su equipo en el Metropolitano, poniendo el foco especialmente, fotocopia en mano, en dos jugadas: la entrada de Cuti Romero sobre Bellingham y la patada de Kang-in Lee sobre Fede Valverde, siendo solo esta última merecedora de la tarjeta roja según el Comité Técnico de Árbitros.

Desde entonces, no ha faltado la reacción del Atlético pidiendo respeto hacia el arbitraje; la del propio Real Madrid recordándole a su rival que él no lo tuvo en otras circunstancias similares; o el ataque de Javier Tebas y la reacción desde la 'casa blanca'. También desde el FC Barcelona han hurgado en la herida, poniendo de relieve que "el club más beneficiado de la historia" es el del Santiago Bernabéu. E incluso ha habido respuesta por parte de la entidad merengue a un artículo del periodista Juanma Castaño.

Pone en duda la elección de Mourinho y la implicación del vestuario

Pero en toda esta polémica con tantos actores, faltaba la opinión de Cristóbal Soria, que lejos de referirse a las cuestiones arbitrales para considerar quién tiene o no razón, se ha desmarcado de esa batalla para lanzar un mensaje cargado de ironía que tiene como principal destinatario al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En concreto, critica con sarcasmo al dirigente por el proyecto puesto en marcha después de no haber levantando ningún título la pasada campaña, algo que no sucedía desde hacía 16 años, comenzando por la elección del entrenador.

"Muchas gracias, Florentino, de verdad. Gracias por traer a Mourinho, gracias porque estos jugadores están muy comprometidos con Mourinho y son todos unos soldados suyos", comienza afirmando el tertuliano de 'El Chiringuito', que pone de ese modo en duda la relación existente entre el entrenador luso y su plantilla.

Vinicius y Diomande, señalados entre risas

Acompañando su discurso con repetidas risas, además, el que fuese delegado del Sevilla FC también se refiere con sorna a la ampliación hasta 2032 del contrato de Vinicius, que estuvo cerca de irse al Arsenal, y al fichaje más caro en la historia del club madridista. "Gracias, Florentino Pérez, por renovar al casi Balón de Oro, al gran Vinicius Júnior. Muchas gracias también por gastarte 140 millones de euros en Diomande", añade sobre el extremo marfileño procedente del RB Leipzig, que hasta la fecha no está siendo determinante con su juego.

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Pero no se queda ahí la cosa, pues también recuerda el intento de firmar a Rodri, que recibió la llamada de Mourinho para tratar de convencerle pero decidió finalmente marcharse al FC Barcelona. "Muchas gracias, Florentino Pérez, por haber dejado escapar a Rodri y permitir que se fuera al Barcelona", asegura al respecto, siempre en el mismo tono jocoso, Cristóbal Soria, que recientemente tuvo un accidente durante la grabación del programa 'Universo Calleja'.

"De verdad, Florentino, muchas gracias por esto que nos estás haciendo. ¡Nos estás haciendo muy felices, Florentino Pérez!. Gracias Florentino por que las mejores risas están por llegar", sentencia el tertuliano televisivo en un vídeo que, como no podía ser de otro modo, está teniendo multitud de reacciones por parte de los aficionados, tanto para aplaudirlo como para criticarlo, en el caso de los madridistas.