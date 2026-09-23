El Real Madrid responde con dureza al Atlético: "Si te benefician respetas, si te perjudican, ya no tanto”

El club blanco atiza desde su televisión oficial a los rojiblancos por la postura adoptada para criticar a Mourinho por su ataque contra los colegiados, al recordar que en el Metropolitano actuaron igual en otras ocasiones

Los ecos del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid siguen resonando con fuerza desde la capital. Después de que el Comité Técnico de Árbitros haya reconocido que "era roja a Kang-in Lee por la falta a Valverde", pero no así la de Cuti Romero por su entrada sobre Bellingham, continúan los ataques cruzados desde todos los bandos, con el club blanco especialmente activo en este sentido. No han dudado desde el Santiago Bernabéu en atizar a Javier Tebas, presidente de LaLiga, e incluso han sorprendido cargando contra el periodista Juanma Castaño. Y entre ese cúmulo de reacciones y respuestas, tampoco podía faltar la reprimenda a la entidad colchonera.

Simeone, uno de los grandes protagonistas de un duro vídeo

La misma ha llegado a través de un durísimo vídeo emitido en la televisión oficial del Real Madrid, que ha tirado de archivo para criticar con ironía la postura adoptada tanto por el Atlético como por su entrenador, Diego Simeone, el principal protagonista del mismo. Tras la incendiaria rueda de prensa de Mourinho, en la que atacó con dureza a los colegiados y volvió a sacar a la luz el 'caso Negreira', desde el Metropolitano reaccionaron con una campaña en redes de 'Stop acoso arbitral'. Pero la sentencia madridista es firme a respecto: "La memoria es corta; piden respeto para los árbitros, pero sólo a veces”.

Así, desde la entidad presidida por Florentino Pérez insisten en calificar el arbitraje de Ortiz Arias de "escandaloso" y sacan a la luz diversas e imágenes y post de redes sociales en las que el Atlético hacía poco menos que lo mismo que ahora censura. Por ejemplo, cuando Simeone aseguró que LaLiga estaba “peligrosamente preparada para el Madrid” o cuando pidió "que levante la mano quien haya visto un doble toque de Julián" tras la eliminatoria de Champions.

Gil Marín, el 'Mono' Burgos, Arda Turan....

Además, también se recuerda el comunicado de Miguel Ángel Gil Marín en el que aseveró que “cualquiera que lo observe desde fuera, puede ver que desde hace décadas sucede lo mismo; el sistema es así, nos hemos acostumbrado”. “Ahora exigen respeto, pero si no les gusta lo que ven, comunicado al canto”, añade al respecto el vídeo madridista, donde se asan a mostrar imágenes como la de Simeone dándole una colleja a un asistente, el 'Mono' Burgos teniendo que ser sujetado en un enfrentamiento con un árbitro o el turco Arda Turan lanzándole una bota a un linier, entre otras. “El respeto aquí no parecía tan importante; pides respeto pero te diriges así a los colegiados en los partidos”, lanzan al mismo tiempo desde la 'casa blanca'.

"Ahora no podemos hablar de los árbitros, pero ellos sí"

Tampoco faltan tuits como aquel en el que el Atlético de Madrid pedía “retuit si quieres que se aplique el reglamento igual para todos”. Y vuelve a atizar a los roiiblancos por ello: "Comunicados cuestionando decisiones arbitrales. Pides respeto, pero pones tuits cuando lo que sucede no es de tu agrado. El respeto desaparece cuando vienen mal dadas. Si te benefician respetas, si te perjudicas, ya no tanto”.

Por todo ello, desde RMTV insisten en que "la memoria es corta", en alusión a las diferentes posturas de su gran rival en la capital según el momento. "Ahora no podemos hablar de los árbitros, pero ellos sí. Ahora piden respeto, pero sólo a veces”, sentencian, para defender de ese modo el derecho al 'pataleo' tras sentirse gravemente perjudicados en el derbi.

Y la puntilla: Gregorio Manzano designa los árbitros

Aunque no queda ahí la cosa, pues también se lanza un comentario para levantar suspicacias, recordando que Gregorio Manzano, “quien fue entrenador” del conjunto colchonero, es ahora uno de los encargados en la designación de los árbitros, junto a Teixeira Vitienes y Fran Soto, formando los tres el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP)