El Real Madrid explota contra Javier Tebas: "España necesita con urgencia un dirigente capaz"

El cuadro blanco, a través del comunicado publicado este martes, reprocha al presidente de LaLiga las declaraciones en las que, entre otras afirmaciones, se ponía a favor de las decisiones del colegiado del derbi. "Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid"

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid sigue dando que hablar por la actuación arbitral que terminó con un expulsado en el cuadro de Mourinho y con dos acciones de las que los blancos se quejaron notablemente por considerar que también eran merecedoras de tarjeta roja. A esta tensión entre Atlético de Madrid y Real Madrid, se ha sumado este martes Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Javier Tebas aludió a las formas que empleó el Real Madrid por las acciones polémicas aunque si se mostró comprensivo con las propias quejas. Usando un artículo del diario 'El Debate', Javier Tebas se expresó libremente en su cuenta personal de X (antes Twitter) sobre este aspecto: "Entiendo las quejas, no las formas".

Además Javier Tebas también expresó que la única expulsión clara fue la de Huijsen al tiempo que dio su opinión sobre la acción entre Kang-in Lee y Fede Valverde: "Se puede pitar roja, puede parecer roja, que si lo pitas no pasa nada. Y si no, fue tan rápida la jugada que entiendo que pasó lo que pasó y ya está". Todas estas declaraciones han tenido respuesta por parte del Real Madrid en un comunicado de este mismo martes.

El Real Madrid explota contra Javier Tebas, presidente de LaLiga

En la primera parte del comunicado del Real Madrid, el cuadro blanco señala a Javier Tebas y además habla de obsesión reiterada: "Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos".

El Real Madrid también califica de irresponsable la última intervención de Javier Tebas, "impropia de un gestor responsable". "Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital, afirma el comunicado del Real Madrid.

La parte más dura del comunicado del Real Madrid contra Javier Tebas

En la última parte del comunicado del Real Madrid es donde el cuadro del Bernabéu eleva aún más el tono y habla de la necesidad que tiene España de tener un dirigente capaz de administrar LaLiga y desarrollar todo el potencial de la competición de manera neutral: "A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad".

Comunicado completo del Real Madrid en respuesta a las declaraciones de Javier Tebas

El comunicado íntegro del Real Madrid publicado este martes es el siguiente: "Ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente.

Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos.

Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable.

Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo.

A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección. Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión".