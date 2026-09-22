Desde el Barcelona hurgan en la herida del derbi: "El equipo más beneficiado por los árbitros en la historia es el Real Madrid, en España y en Europa"

El ex azulgrana Carles Rexach responde a las palabras de Mouninho, que desempolvó el 'caso Negreira', y recuerda que los azulgranas "siempre salían escaldados" en su época como jugador, mostrando además sus dudas sobre la utilización del VAR

Con un largo parón liguero por delante, la resaca del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid promete seguir escribiendo nuevos capítulos en los próximos días. Son muchos los protagonistas que han salido a la palestra para avivar o tratar de calmar la polémica, según su caso. Pero la palma se la llevan Mourinho y sus incendiarias declaraciones para criticar tanto al arbitraje como a aquellos que designaron a Ortiz Arias y Trujillo Suárez, reavivando la sospecha de esa 'mano negra' en contra de su equipo a la que ya recurrió de forma habitual en su anterior etapa en el club madridista.

Al respecto, desde el FC Barcelona asisten con una inevitable sonrisa en el rostro a todo lo que se cuece en torno a lo sucedido en el Metropolitano. Pero si el técnico portugués volvió a tirar del 'caso Negreira' para señalar a los azulgranas por los favores recibidos, más allá de sentirse perjudicado ante el conjunto colchonero, desde la Ciudad Condal afirman que no hay dudas sobre cuál es el equipo español más protegido por los colegiados.

Rexach atiza al Real Madrid

"A lo largo de la historia, el equipo más beneficiado, no solo en España sino en Europa, ha sido el Real Madrid. En la época que jugaba yo siempre salíamos escaldados", aseguró de forma tajante Carles Rexach, ex jugador y entrenador del Barça, que puso en duda la herramienta del VAR para acabar con las polémicas: "Yo pensaba que cambiaría con el cuento del VAR, del que en principio era muy partidario, porque no te pueden marcar un gol que la pelota no entra y te den gol, y esto antes no lo podían anular. Pensaba que esta ventaja del VAR sería más efectiva. Pero si antes había el problema con el que arbitraba y los líneas, ahora están los mismos y además los del VAR, y no hemos adelantado mucho; estamos en la misma tesitura que antes".

A sus 79 años, el que fuese ayudante de Johan Cruyff en el banquillo culé y técnico del primer equipo en diferentes etapas, además de scout y otros cargos que le llevaron a estar más de seis décadas en el club, estrena este lunes en Movistar Plus el documental 'Correr es de cobardes', producido por Mundo Deportivo. Y con motivo del mismo, ha mostrado su ilusión por el actual momento del equipo dirigido por Hansi Flick, intratable líder de LaLiga con siete victorias en otras tantas jornadas.

Entusiasmado con el Barça de Flick: "Va a otra velocidad"

"No es por ser optimista, porque la cosa funciona y funciona bien, pero mirando fríamente y sin pasión, el Barça actualmente va a otra velocidad del resto de equipos españoles. En estos momentos, el único equipo que le puede dar trabajo al Barça es el PSG; el resto no tiene nada que hacer, juegan a otra velocidad, corren y trabajan. Estos chicos están todos convencidos de sus posibilidades. Cuando llegas a veterano, igual tienes algo de miedo a fracasar, pero cuando eres joven, todo va bien. El Barça va muy bien. Ahora, a seis puntos del Madrid, y cuando volvamos del parón jugamos pronto contra el Madrid en casa, te pones a 8 o 9 puntos y la cosa empieza a preocupar", señaló con la vista puesta ya en el Clásico de finales de octubre en una entrevista con el 'El cafè d'idees' de 2Cat.

"Si hoy hicieran el Balón de Oro, sería Raphinha"

Por otro lado, Rexach también se refirió a la pelea por el Balón de Oro para destacar la ausencia de Raphinha, algo que ha sorprendido bastante. "En estos momentos, si hoy hicieran el Balón de Oro, sería Raphinha. El año pasado lo ganó prácticamente todo y este año lleva 14 goles. Pero tendrían que precisar más los motivos por los que se da, tendríamos que saber desde cuándo a cuándo, si cuentan los títulos, los goles, o si un gol de un defensa vale por tres o no; buscar algo más detallado, porque si no cada uno lo mira a su manera, y si el fútbol ya es complicado, solo faltaba que cada domingo hubiera un MVP: por si no hubiera suficientes premios", sentenció.