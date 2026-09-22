Ni Raphinha ni Lamine: el récord de goles (de largo) en un arranque liguero lo tiene el Sevilla

La célebre 'delantera Stuka' marcó 40 goles en las siete primeras jornadas de LaLiga 40/41, una plusmarca a la que nadie se ha acercado nunca, pese a que los 31 del actual Barça, con el brasileño como 'pichichi' con 12 dianas, asombra a propios y extraños

El FC Barcelona de Hansi Flick asombra a propios y extraños por su fenomenal arranque de curso, cifrado en ocho triunfos en otros tantos partidos oficiales, la inmensa mayoría por goleada. El líder indiscutible de LaLiga tiene unos números impresionantes, aunque ni los 12 tantos de Raphinha Dias ni las 31 dianas totales del cuadro azulgrana suponen un récord de la competición. Antes al contrario, siguen muy lejos de la plusmarca fijada en el inicio de la 40/41 por la célebre 'delantera Stuka' del Sevilla FC, listón a simple vista insuperable por cualquiera en el fútbol moderno.

Los culés llevan en la 26/27, como se ha dicho, un pleno de 21 puntos, sustentado en el 0-5 ante el Elche CF y el Valencia CF, el 5-2 al Rayo Vallecano, el 7-2 al Real Racing Club y el 2-4 al Levante UD, más dos triunfos menos holgados pero igualmente solventes contra Athletic Club (2-0) y Sevilla FC (1-3), al que habría que sumar, fuera de esta cuenta, el 5-1 al Feyenoord neerlandés en el estreno en la Champions League. El brasileño encabeza la nómina de anotadores con la citada docena, aunque no está lejos su doble asistente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un Lamine Yamal con siete anotaciones, por las cuatro de Fermín López.

La peor derrota en la historia culé dio inicio a ese listón

Con todo, los nervionenses acumularon 40 'chicharros' hace ocho décadas y media en las siete primeras jornadas. La vanguardia formada por López, Raimundo, Berrocal, Torróntegui y Campanal se desperezó, de hechi, con un 11-1 al propio Barça, la derrota más severa sufrida por el club azulgrana en un partido oficial en toda su historia. Y eso que aquel Sevilla FC no hizo pleno, pues perdió inesperadamente a domicilio con el Real Murcia por 2-1, pero goleó al Real Oviedo (0-4) y luego endosó un 10-3 contra el Valencia CF a orillas del Guadalquivir.

En Vigo se dejó ante el RC Celta (2-2) sus primeros puntos aquella 'delantera Stuka' que permitió un quinto puesto final en la tabla. Tras vencer al Real Zaragoza (4-1) y perder en La Condomina, el equipo dirigido por Pepe Brand redondeó la 'cuarentena' en la séptima jornada con otra 'paliza' al Hércules CF (8-3), logrando una media de casi seis tantos por partido (5,71). El 'pichichi' entonces era Guillermo González del Río 'Campanal I', con los mismos doce goles que Raphinha Dias en la presente temporada. El máximo goleador histórico del club nervionense anotó 269 tantos en 282 encuentros oficiales, casi uno por encuentro (0,81).