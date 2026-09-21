El Sevilla ya sueña con Fofana: la ilusión de convertir su cesión en un fichaje

El centrocampista francés ha enamorado a la afición sevillista en apenas cuatro partidos, que fantasea con el improbable escenario de que pudiera continuar en Nervión más tiempo, aunque su caché es elevado

Youssouf Fofana llegó al Sevilla Fútbol Club en el último minuto del último día de mercado para reforzar una posición en la que el Sevilla no había acertado en los últimos años. El pivote internacional francés ha demostrado en tan solo cuatro partidos en LaLiga que es un futbolista de mucho más nivel del que tiene este Sevilla que lucha por la permanencia.

Todos coinciden en que es un refuerzo propio de un Sevilla que estuviera compitiendo por Europa, por lo que el José Ignacio Navarro tuvo que esperar pacientemente que se le cayeran otras opciones (prácticamente lo tenía hecho con un Olympique de Lyon) para poder cerrarlo en apenas una hora el pasado 1 de septiembre.

Con su gol ante el FC Barcelona ha corroborado su buen rendimiento, aunque el marcar goles no se encuentre entre sus principales labores, y que evidentemente con él sobre el terreno de juego, este Sevilla eleva el nivel, es más intenso y hace mejores a sus compañeros, como es el caso de Lucien Agoumé, que parece haber crecido mucho con su compatriota al lado, y que de ser inteligente escuchará y aplicará los consejos que pueda darle el futbolista propiedad del Milan durante esta temporada.

Porque no nos engañemos, Youssouf Fofana llegó al Sevilla pero en forma de cesión. Sin ningún tipo de opción de compra, por lo que el próximo 30 de junio volverá a Milán de forma irremediable, o quizás no, pero parece improbable.

Las opciones de que el Sevilla se quede con Fofana

Cabe recordar que en ESTADIO Deportivo ya informamos que el Sevilla pagó un millón de euros por la cesión del internacional galo y que comparte a media el sueldo del jugador con los 'rossoneri', pero... ¿Sería posible ver a Fofana con la camiseta del Sevilla la próxima temporada?

De continuar con una este sobresaliente rendimiento parece muy complicado por no decir imposible, pues llamará la atención de otros pretendientes y la capacidad de actuación del Sevilla en lo económica es bastante reducida en estos momentos. Otro cantar sería la opinión del propio futbolista, que pudiera acabar enamorado del club sevillista y de lo bien que se viven en una ciudad como Sevilla, y forzará, al menos, otra cesión como la que consiguió Odysseas Vlachodimos tras hablar con el Newcastle el pasado verano.

Volverá a Milán con solo un año más de contrato

Porque de un traspaso prácticamente no se puede hablar. El AC Milan pagó por Fofana al Mónaco un total de 26 millones en el verano de 2024 y su valor de mercado actual es de 23 millones de euros, por lo que en la horquilla de los 20 millones andaría su posible fichaje, una cifra muy lejana de lo que se puede permitir este Sevilla actualmente, aunque tan solo le quedaría un año más de contrato con los italianos, lo que reduciría su precio de venta.

Pero de aquí a junio queda mucha tela por cortar. Los rendimientos pueden desinflarse, o no, y el objetivo del Sevilla, por muy quinto clasificado que se ahora, sigue siendo en el de la permanencia, aunque también está la posibilidad que acabe luchando por otros objetivos si Luis García Plaza es capaz de sostener esta versión de su equipo.

Con un Sevilla en Europa, la inversión en fichajes debería ser mayor, y las opciones de soñar con la continuidad de jugadores como Fofana o el propio Stassin aumentarían exponencialmente.