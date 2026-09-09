Fofana revela cómo se gestó su fichaje a última hora por el Sevilla y responde a la posibilidad del Betis: "Hubo tensión en la cena, pero todo fue rápido"

El centrocampista explicó en su presentación que dio prioridad al Sevilla en cuanto hubo el primer contacto y que solo le llegaron las opciones reales, asegurando que "no podría soñar con algo mejor"

Youssouf Fofana, que ya tuvo minutos contra el Espanyol, explicó en su presentación como se gestó su llegada a última hora y qué le llevó a inclinarse por la vía nervionense, a la par que respondió sobre las informaciones que lo vincularon al Betis durante el mercado antes de aceptar la propuesta blanquirroja.

"Es verdad que todo se hizo en los últimos minutos del mercado, pero desde que recibí el primer contacto con el Sevilla junto a mis agentes todo fue muy rápido, porque estaba convencido de que quería ser jugador del Sevilla", señaló Fofana, que reconoce que hubo tensión en el epílogo, pero que no dudó.

El motivo por el que se decantó por el Sevilla

"La cena fue un poco tensa, pero yo doy prioridad a las personas que quieren que esté en su equipo y di mi palabra. En pocas horas estaba resuelto", apuntó el centrocampista, que reconoce que hubo muchos clubes interesados.

"Es cierto que había rumores y que se hablaba de muchos equipos, pero en la vida todo lo que Dios hace y dictamina es algo bueno y al final tuve la oportunidad de venir al Sevilla después de lo que ocurrió con el Lyon. Estoy contento de que llegara esta oportunidad, porque no podría soñar con algo mejor, en mi situación en ese momento el Sevilla es algo perfecto", señaló el parisino, al que se preguntó si le constaba el interés del Betis y si lo consideró como una posibilidad.

La vinculación con el Betis en el mercado

"Antes de responder a la pregunta me gustaría dar la gracias a mis agentes. Porque ha habido muchos rumores y han hecho un gran trabajo solo filtrándome las opciones reales. Yo veía cosas en la prensa, pero no puedo hablar de todos los equipos que han hablado con agentes, solo he tratado con los que ha sido algo concreto, y fue el Sevilla", explicó.

Además, Fofana explicó que la adaptación está resultando muy positiva por la ayuda recibida desde el principio. "La adaptacion está funcionando bastante bien. Estoy en un gran club, con grandes compañeros que me han acogido muy bien. No ha sido fácil en el sentido de que tuvimos que preparar el partido rápido, pero el staff técnico nos ha dado confianza desde el principio", señaló Fofana, que asegura que la ciudad y la implicación del personal del club es muy favorable.

El objetivo de Fofana: "Que el aficionado tenga ganas de ver al equipo"

"Fuera del campo es una cultura nueva, una de las mejores zonas de Europa, donde ves a mucha gente la calle. Puedo decir que ya he visto al presidente cuatro o cinco veces desde que llegué y eso no pasa en otros clubes. Todo el mundo está implicado en el club", apuntó el flamante fichaje, que marcó los objetivos colectivos: "Hay que volver a conseguir que este estadio sea un bastión, que siempre ganemos los tres puntos y el aficionado tenga ganas de ver al equipo. Hay que competir en cada partido hasta el final".

Sobre su estado físico y lo cerca que está de su mejor versión, asegura que ha tenido a mitad de preparación que sus compañeros, pero no lo pone como excusa: "Yo ya doy el 100% en los entrenamientos y en los partidos".

Su pasado como repartidor de pizzas

El momento emotivo llegó cuando se le cuestionó que le diría al Youssouf que compaginaba el fútbol con su trabajo como repartidor de pizzas: "Le diría que continuara con su trabajo, creyendo en su esfuerzo, porque hubo un momento en el que pensó en parar y dejar el futbol, pero el esfuerzo al final da resultados".