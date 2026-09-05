Aconsejado por Ben Yedder y Agoumé, Fofana sabe a qué Sevilla llega: "Estoy preparado para la adversidad"

La prestigiosa historia europea de la entidad y los consejos de sus compatriotas han sido determinantes en su elección, pero Youssouf Fofana demuestra que llega con los deberes hechos: ha analizado la trayectoria actual del equipo, viene con el objetivo de "recuperar el placer de jugar" y le motiva poder "ser parte del renacimiento del Sevilla"

El mediocentro defensivo Youssouf Fofana ha completado este sábado su tercer entrenamiento a las órdenes de Luis García Plaza, después de convertirse en la gran sorpresa del cierre del mercado estival de fichajes en LaLiga EA Sports con su inscripción como cedido en el Sevilla FC en el último minuto del plazo y apenas unas horas después de que se rompiese, de manera totalmente inesperada, un acuerdo para su traspaso que habían cerrado el AC Milan y el Olympique de Lyon.

El mismo miércoles por la mañana aterrizó en la capital andaluza, el jueves trabajó ya con sus nuevos compañeros y esta tarde se estrenará en una convocatoria para viajar a Cornellà (Barcelona). Antes de la visita al RCD Espanyol de Monchi, este domingo a las 21:00 horas en la jornada 4 en Primera división, el pivote galo ha atendido a los medios del club nervionense para explicar sus sensaciones en estas ajetreadas primeras horas de su aventura en Nervión. Lucien Agoumé hace las veces de 'cicerene' y Wissam Ben Yedder le dio el empujón definitivo.

El papel de Agoumé y Ben Yedder en el fichaje de Fofana por el Sevilla FC

"Para mí fue un día un poco loco. Empezó un poco descontrolado, pero al final muy contento de estar aquí. Creo que era la mejor opción para mí. Pensé en la historia del club, en lo que estaba pasando en este momento y quería ser parte del renacimiento del Sevilla FC, para devolverlo a donde ha estado estos últimos años", ha explicado Fofana sobre los motivos que le empujaron a decantarse por recalar en el Sánchez-Pizjuán en calidad de cedido por el AC Milan.

Reconoce que una de las primeras personas con las que habló de su llegada al Sevilla FC fue su compatriota Lucien Agoumé, ahora compañero en el centro del campo y máximo rival en la capital lombarda como jugador del FC Inter. "Tuve la suerte de hablar por teléfono muy pronto con Agoumé. Me dio la bienvenida y me advirtió de que aquí hace mucho calor. Me dijo que el equipo estaba bien, que hay buenos chicos y que iba a adaptarme rápido".

Antes de llegar al Milan a cambio de 26 millones de euros, Fofana explotó en el Racing Club de Estrasburgo y se consolidó en el AS Monaco, equipo que invirtió 15 millones en su fichaje en 2020 y donde que compartió vestuario con Wissam Ben Yedder. Fue después de la prolífica etapa del delantero en Nervión y no dudó en animarle: "También hablé con Ben Yedder. He hablado mucho con él porque estuvo aquí en Sevilla mucho tiempo. Hemos hablado de la ciudad y de la liga. A él le venía muy bien jugar aquí porque es muy bueno con el balón. Hablamos del campeonato y de los jugadores con los que él coincidió aquí".

Fofana se presenta ante el sevillismo: ante el espejo de Busquets y Yaya Toure

"Soy un jugador que se adapta bastante bien a la adversidad y al rival que tenga enfrente. También me gusta echar una mano a mis compañeros en el campo. Me gusta ser una solución para todos", ha explicado Fofana, quien duda a la hora de señalar lo más parecido a unos referentes en su labor como pivote.

"No tengo un solo ídolo. Observo un poco a los centrocampistas de mi época. Me gusta una parte de cada jugador. Vamos a decir que Busquets, por cómo se orienta en el campo. También Yaya Touré por lo poderoso que es. Me gusta una parte de cada centrocampista, pero no tengo un jugador que se parezca a mí", ha declarado el nuevo jugador sevillista.

Su primera impresión sobre la plantilla del Sevilla y sus objetivos en esta 26/27

Además, Youssouf Fofana ha demostrado que ha hecho los deberes y ha analizado a su nuevo equipo viendo los tres partidos anteriores. Destaca, por encima de todos, la segunda parte en San Mamés. "He visto como el equipo dominó, sobre todo después de la expulsión. Cómo manejaron el partido y pudieron hacer tres goles así. Fue interesante", ha explicado el pivote de 27 años, que llega con la idea de ser una pieza importante para Luis García Plaza.

"Lo que espero de esta temporada, en primer lugar, es poder recuperar el placer de jugar. No mucho más. He venido aquí para ponerme al servicio del equipo y si me necesitan, estoy aquí", ha expuesto el undécimo refuerzo sevillista, que está deseando vivir en primera persona el ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Tengo la sensación de que es como una cazuela hirviendo. Poco a poco va subiendo la presión y sinceramente estoy impaciente por descubrirlo". "A la afición le digo que estoy muy contento de poder estar aquí. Aunque todo se haya hecho muy rápido, estoy contento de haber llegado. Nos vemos pronto", ha concluido Fofana en su primera entrevista como blanquirrojo.