Stassin apunta al derbi contra el Betis y revela como influyó Lukébakio en su fichaje por el Sevilla

El punta belga explica el motivo de su llegada al Sevilla y la influencia de su compatriota, a la par que se define, admite que prefiere jugar solo arriba y se refiere al ambiente especial del derbi y su deseo de "ganar esos partidos" "

Lucas Stassin se erige junto a Youssouf Fofana en uno de los fichajes estrella del Sevilla para este proyecto tras una operación sorprendente para traer a un delantero que, a priori, parecía lejos del alcance del Sevilla.

La voluntad del belga resultó fundamental para culminar su aterrizaje, seducido por la historia y los títulos conseguidos por los nervionenses en este siglo, tal y como él mismo revela en la entrevista concedida a los medios del club.

"Conozco al club gracias a todas las Europa League y a todos los títulos que han ganado. Sé que es un club muy grande, todo el mundo ha hablado de él. Y una vez que puse los pies aquí, vi que era un gran club, con una gran afición y una ciudad muy bonita, con gente realmente amable", señaló Stassin, que confiesa que el Sevilla ha tenido otro aliado de peso para que se decantara por Nervión merced a las buenas referencias que le dio un compatriota suyo que dejó huella en Eduardo Dato: Dodi Lukébakio.

"Ven, es un buen club para ti, y vas a marcar muchos goles"

"Cuando iba a la selección nacional todavía estaba en las categorías inferiores, así que nos cruzábamos y él me hablaba. Me decía siempre: 'Ven, es un buen club para ti y estoy seguro de que vas a mejorar, vas a marcar goles...'. Es un chico estupendo", explica el punta, que está deseando vestir la elástica sevillista: "Estoy muy feliz. También estoy muy emocionado por empezar este nuevo reto en España. Es una nueva aventura para mí, además en un gran club, con muchos aficionados y mucha expectación".

Stassin, al que los sevillistas tienen muchas ganas de ver en acción, se define como un "nueve" que participa mucho en el juego. "Me gusta marcar, marcar goles, pero también me gusta participar en el juego del equipo. Me gusta combinar, hacer desmarques. Tampoco me importa dar asistencias, siempre y cuando ganemos los partidos y disfrutemos sobre el terreno de juego", señaló Stassin que competirá por un puesto o se complementará con otra de las grandes incorporaciones de este verano, Robbie Ure, del que ya tiene referencias: "Lo conozco un poco porque jugó en el Anderlecht. Tengo algunos amigos que me han enviado mensajes hablando de él".

"Preparado" para debutar contra el Espanyol

Y es que el belga está acostumbrado a encajar en diferentes sistemas, lo que supone una ventaja para Luis García Plaza. "En todos los clubes en los que he estado he jugado con dos delanteros o con un solo delantero, así que me adapto un poco a lo que pide el entrenador. Prefiero estar solo arriba y que después los extremos acompañen los centros, pero también soy capaz de jugar con dos delanteros sin ningún problema".

Además, no dudó en asegurar que está listo para debutar ante el Espanyol si el entrenador lo considera conveniente. "Estoy preparado. Será decisión del entrenador, pero voy a hacer todo lo posible para entrenarme bien e intentar tener mis primeros minutos el domingo", indicó Stassin, que se marca un objetivo por encima de todos: "Espero recuperar el nivel que tenía cuando estaba en Francia, intentar hacer una gran temporada y disfrutar, marcar goles, recuperar las buenas sensaciones y ganar partidos".

Meta para la que cuenta con una ventaja, su compatibilidad con el fútbol español: "Para mí es un estilo que me gusta mucho, porque es un estilo en el que se juega al fútbol, se quiere tener el balón y jugar al fútbol, con menos duelos y menos balones largos. Es un campeonato que me encanta desde siempre. Siempre he dicho que algún día me gustaría jugar en España. Como todavía soy joven para grandes ligas como la inglesa, es diferente. El estilo de juego en España encaja más conmigo, así que tengo muchas ganas de verlo".

Ya sabe lo que es el derbi: "Espero poder ganar ese tipo de partidos"

Y también sueña con el Ramón Sánchez-Pizjuán y apunta al derbi: "Me han dicho que aquí hay un ambiente increíble, que en cada partido, cuando empieza la música, se crea un ambiente realmente especial, sobre todo en el famoso partido contra el Betis. Es una experiencia muy bonita, así que tengo muchas ganas de vivirlo, de ver el ambiente y espero poder ganar ese tipo de partidos".