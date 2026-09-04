El sorprendente destino final de Bamba Dieng, el goleador a coste cero que siguieron Sevilla y Betis

El senegalés, con un valor de mercado de 15 millones, se presentaba como una atractiva oportunidad de mercado después de haber anotado 16 goles la pasada campaña con el Lorient francés y haber jugado el Mundial con su selección

Tanto el Sevilla FC como el Real Betis han considerado prioritario reforzar sus respectivas delanteras en el recién concluido mercado de fichajes. Para ello, en Nervión aterrizó en primer lugar el escocés Robbie Ure y a última hora hizo lo propio el belga Lucas Stassin, mientras que el elegido en La Cartuja ha sido el irlandés Troy Parrot. Pero a lo largo del verano, e incluso antes del mismo, José Ignacio Navarro y Manu Fajardo tantearon diferentes alternativas que no cuajaron por distintos motivos, llegando a coincidir en una de ellas: Bamba Dieng. Así lo reconocieron desde su entorno a ESTADIO Deportivo, destacando el atractivo de LaLiga como posible destino, con los dos equipos hispalenses atentos a su situación

Fue allá por el mes de abril cuando el senegalés comenzó a ser tanteado por el Real Betis, presentándose como una oportunidad de mercado al no tener intención de renovar su contrato con el Lorient, como finalmente sucedió. Fue más tarde, ya en una vez acaba la campaña, cuando en junio salió también a la palestra el interés del Sevilla FC. Pero a pesar de haberse puesto a tiro en más de una ocasión, ni verdiblancos ni blanquirrojos dieron definitivo el paso para hacerse a coste cero con un ariete que, a sus 26 años, tiene un valor de mercado de 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.

Con más 'novias' en Europa

Tras firmar 16 goles en 26 partidos la pasada campaña con el conjunto galo y acudir al Mundial con su selección, Bamba Dieng se presentaba como una ganga en el siempre complicado mercado del gol, lo que le había colocado en el radar de varios equipos europeos. Así, en Alemania había sido vinculado con el Friburgo y el St. Pauli, mientras que en Italia se le relacionó con la Lazio, siendo no obstante en la Championship inglesa donde se daban tortas por él equipos como el Leicester City, el Blackburn Rovers, el Oxford City, el Portsmouth, el West Browich Albion y el Queens Park Rangers.

Fichajes frustrados en Arabia Saudí y Turquía

Pese a ello, el africano se vio seducido por el poderío económico de Arabia Saudí y a finales de julio llegó a un acuerdo con el Al-Shabab, si bien la Saudi Pro League no autorizó la inversión necesaria. Eso le hizo cambiar de rumbo y llegar a un sorprendente entendimiento con el Amed SK de Turquía. Pero dicha operación también se ha cayó a última hora, entrenando en una batalla de versiones contradictorias de una y otra parte.

Desde el club otomano apuntaron que el senegalés no superó las pruebas médicas. Pero otras fuentes recogieron que, en realidad, ni siquiera llegó a viajar, pues a última hora decidió no hacerlo al comprobar cómo habían cambiado ciertas condiciones del contrato acordado, entre ellas su salario, principalmente por la aparición de nuevos intermediarios que pretendían elevar su comisión.

Ha firmado por el Estrella Roja de Belgrado

De este modo, el futbolista nacido en Pikine volvió a salir al mercado. Pero sin nuevos movimientos por parte de Fajardo y José Ignacio Navarro, no fue hasta el pasado 21 de agosto cuando al fin encontró equipo. Y no en una de las principales ligas de Europa, sino en Serbia. Concretamente, en el histórico Estrella Roja de Belgrado, líder de su competición nacional tras ganar en las cinco primeras jornadas y clasificado para la Conference League. Desde entonces, no obstante, el conjunto balcánico ha disputado ya dos encuentros y Bamba Dieng aún no ha debutado, tras haber firmado por dos temporadas y una tercera opcional.

Llevaba años en la agenda del Sevilla FC

Antes de despuntar en el Lorient, que pagó 7 millones por su traspaso en enero de 2023, el senegalés pasó por las filas del Olympique de Marsella, que lo firmó para su filial procedente del Diambars FC de su país por apenas 400.000 euros, llegando luego a un primer equipo con el que hizo 11 tantos en 54 choques. Ya en esa época había informes en la dirección deportiva sevillista del punta, que coincidió en el conjunto galo con Jorge Sampaoli como entrenador, lo que hizo que el argentino recomendase su fichaje para el Sevilla FC en el mercado invernal de la 21/22. Años más tarde, en la 24/25, también jugó como cedido en el Angers, con el que logró cinco goles en 20 envites.