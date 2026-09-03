El plan del Sevilla con Manu Bueno tras el fichaje de última hora de Fofana

Con los mercados aún abiertos como opción, desde el club sevillista y fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo apuntan que el plan con Manu Bueno se mantiene pese el 'bombazo' de última hora de Fofana

Manu Bueno, durante el partido contra el Rayo, el único en el que ha tenido minutos.IMAGO

El último día de mercado se convirtió en una auténtica montaña rusa para Manu Bueno por los mensajes contradictorios que le trasladó el club a lo largo de la jornada para que finalmente se produjera un desenlace inesperado que le deja en una situación compleja y escaso margen de maniobra.

De esta manera, por la mañana le comunicaron que ficharían a un pivote en las últimas horas de cara a que activara algunas de sus opciones para salir si lo estimaba conveniente. Su agencia y el futbolista se movilizaron para analizar las diversas posibilidades, pero entonces desde Nervión, ya por la tarde, se le transmitió que finalmente no habría ningún refuerzo extra para el centro del campo, por lo que permanecía en el Ramón Sánchez-Pizjuán con ficha del primer equipo.

El fichaje de ultimísima hora de Fofana dejó sin margen de reacción a Manu Bueno

Sin embargo, casi sobre la bocina, el Sevilla lanzó el 'bombazo' con el anuncio de la cesión de Youssouf Fofana, fraguada a altas horas de la noche, ya con el cierre muy próximo, por lo que ya no había tiempo para que Manu Bueno reaccionara en consonancia y estudiara la vía de buscar minutos en otro destino.

Por ende, el jerezano se encuentra ahora en una tesitura delicada, con enorme competencia para disfrutar de oportunidades y un rol a priori secundario a tenor de su poca presencia en los tres primeros partidos, todavía sin el parisino en plantilla y sin la opción para Luis García de cambiar el sistema a dos delanteros al no cerrarse hasta el último día la incorporación de Lucas Stassin.

Así las cosas, Manu Bueno solo ha jugado ocho minutos y fue en el estreno contra el Rayo Vallecano, pues, a pesar de los halagos de García Plaza por su participación en la acción del penalti sobre Robbie Ure, no contó con él contra Athletic y Atlético de Madrid. Evidentemente, su acceso al equipo se complica aún más al tener por delante también a Fofana, además de Guridi, Agoumé y Kochorashvili, disponible desde la cita contra el Atlético de Madrid.

Mismo plan con mercados todavía abiertos

Cerrado el mercado en España, todavía quedan abiertas otras ventanas con posibles destinos, si bien tanto el club como fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo apuntan que, a priori, la situación de Manu Bueno no ha cambiado con la llegada de Fofana y que permanecerá en Nervión con ficha del primer equipo en busca de ganarse un puesto.

De este modo José Ignacio Navarro, en su valoración del mercado, se refirió a Manu Bueno como uno más en la medular. "Con los tres medios que han llegado, los que ya estaban, más Manu Bueno, que se le ha dado dorsal del primer equipo porque se lo ha merecido, y un joven valor como Nico Guillén, que tiene que seguir dando pasos, creo que es más que suficiente", señaló el director deportivo.

Cabe apuntar, no obstante, que las fuentes antes consultadas no pueden descartan plenamente la vía de la salida a mercados abiertos por los cambios continuos en los planes con Manu Bueno y la complejidad para tener protagonismo, pero el plan, sobre el papel, es el mismo que antes de la llegada de Fofana. Es decir, que siga en Nervión a la espera de que llegue el mercado de enero y se vuelva a valorar el asunto dependiendo de si ha logrado o no revertir su posición dentro de las prioridades de García Plaza.