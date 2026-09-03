La viuda y la expareja de José Antonio Reyes reúnen a sus hijos en su cumpleaños: "Lo más duro es hacerlas llorar con la verdad"

Noelia López, viuda del futbolista utrerano tristemente fallecido en un accidente de trafico, explica cómo han sido estos siete años sin su marido y cómo ha tratado de explicarle lo sucedido a sus hijas a lo largo de todo este tiempo

Siete años han pasado desde que José Antonio Reyes perdiera la vida en un trágico accidente de tráfico a los 35 años. Pese a ello, el recuerdo del canterano del Sevilla FC sigue intacto en su familia. De hecho, el pasado 1 de septiembre, día en el que Reyes hubiese cumplido 43 años, su familia volvió a rendirle homenaje.

Su viuda, Noelia López, sus dos hijas pequeñas, y su expareja Ana López, madre del primogénito del futbolista fallecido, se reunieron alrededor de una mesa para soplar las velas en su honor. Fue la propia Noelia, de hecho, quien compartió el momento en sus redes sociales. “Siempre juntos”, decía un mensaje que acompañaba la instantánea, junto un “Feliz cumpleaños al cielo”.

La vida en familia sin José Antonio Reyes

La pérdida de José Antonio Reyes no ha provocado que tanto Noelia como Ana hayan apostado porque sus hijos y hermanos entre ellos sigan unidos. José Antonio Reyes Junior, que se está trabajando una incipiente carrera como futbolista en la cantera del Real Madrid, y Noelia (13 años) y Triana (9) eran muy pequeños cuando su padre falleció. Una triste pérdida que con el paso de los años han ido asimilando.

No es la primera vez que la amplia familia de José Antonio Reyes comparten momentos en común, siendo muchos los momentos a lo largo de todo este tiempo que han aprovechado para verse y seguir unidos.

También aprovechó Noelia su visita a Madrid junto a sus hijas para pasar por el plató de Y ahora Sonsoles, donde narró cómo han sido estos siete años sin el amor de su vida, con el que contrajo matrimonio en 2017 y tuvo dos hijas.

“Tienen que entender que la vida a veces duele, pero sin que les pese”, explicaba Noelia, quien asegura: “Lo más duro es hacerlas llorar con la verdad y no poder hacer nada como madre para calmar ese dolor”. Su objetivo como madre es claro, que la infancia de sus hijas sea lo más feliz posible “y que esa ausencia que ha marcado sus vidas no pesara mucho”.

Al mismo tiempo, Noelia explicó que las niñas cada vez hacen más pregunta sobre su padre y que les encantan visitar Utrera, pueblo natal de José Antonio Reyes. Los vecinos no dejan de recordarle cosas sobre sus padres: “Van evolucionando, van entendiendo, van madurando y a mí me gusta hacer las partícipes de la realidad, de su padre, que aunque no esté, sigue estando presente".

Noelia, diagnosticada de cáncer tras el accidente de Reyes

El fallecimiento de José Antonio Reyes no ha sido la única tragedia que ha sacudido a Noelia, que posteriormente fue diagnosticada de cáncer. Una enfermedad que, como ella mismo ha reconocido, afrontó en un primer momento con “muchísimo miedo”.

La única opción que la viuda de Reyes tenía era someterse a tratamiento, pues no existía posibilidad de operación: “Entendí que no tenía que cerrarme tanto, porque hasta entonces era protección total a mis hijas, no me dejaba querer, compartir... Pero me di cuenta de que gracias a gente generosa yo tenía esa esperanza de sobrevivir”.