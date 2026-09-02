Pablo García pone rumbo al Racing con un mensaje al Betis y su afición: "Es duro, pero seguro que nos vamos a volver"

El atacante del Parque Alcosa llegó con rostro serio al aeropuerto de San Pablo tras pasar una noche "regular", admitiendo que su salida al Racing de Santander no se ha producido como esperaba. Pese a ello, confía en volver en un futuro al club de su vida

El final del mercado del Real Betis trajo consigo una imagen dolorosa, al ver a Pablo García abandonar la Ciudad Deportiva Luis del Sol entre lágrimas. Poco antes se había hecho oficial su traspaso al Racing de Santander y el del parque Alcosa había acudido a las instalaciones verdiblancas a recoger unos enseres personales, abandonando las mismas emocionado y casi sin poder articular palabra después de toda una vida en el club de Heliópolis.

"Espero que les vaya muy bien en la Champions y gracias por todos estos años", afirmaba el atacante desde el vehículo conducido por su madre, que tampoco podía contener el llanto. Hoy, ya más tranquilo, aunque aún con rostro serio, ha partido desde el aeropuerto de San Pablo rumbo a la capital cántabra, donde jugará las cuatro próximas temporadas, hasta 2030.

Centrado ya en su nuevo reto con el Racing de Santander

Así, el internacional sub 21 reconocía que ha pasado una noche "regular" tras las emociones vividas el día de ayer, pero insistía en la necesidad de pasar página para poner sus cinco sentidos desde ya en su nuevo equipo. No en vano, se trata de una gran apuesta del ambicioso proyecto del Racing, que abonará en torno a 5 millones de euros más bonus por el 50% de su pase.

"Ya tenemos que ponernos centrados en lo que hay que estar. Ha sido muy duro para todos, pero ya está. Hay que poner la cabeza arriba y a seguir", afirmó ante los medios que esperaban su salida, entre ellos ESTADIO Deportivo, sin querer cargar contra el Real Betis ni sus dirigentes por su intención de buscarle una salida sí o sí a última hora para dejarlo hueco a Dani Ceballos.

Una despedida "normal" con Fajardo y Ángel Haro

Al respecto, el canterano verdiblanco aclaró cómo fue su última conversación con Manu Fajardo y Ángel Haro, director deportivo y presidente verdiblancos. "Normal, nos hemos despedido sin problemas y ya está", resumió. Pero lo que sí admitió es que su venta al conjunto montañés, después de haber negociado con el Hull City y el Olympiacos días atrás, no se ha producido de la forma que esperaba: "Había muchas cosas ahí que no dependían de mí. Ojalá hubiese salido todo como todo el mundo esperaba, pero bueno, ya está.

Agradecido a la afición y convencido de que regresará: "Es lo que queremos todos"

Con solo 20 años y toda una carrera por delante, se marcha así uno de los mayores talentos surgidos en los últimos años de la 'fábrica' heliopolitana. Pero Pablo García se marcha convencido de que tendrá una nueva etapa en el club de su vida, por lo que solo quiso decir hasta luego. "Vamos a ver, ojalá que sí pueda volver. Es lo que queremos todos", señaló al respecto, insistiendo en esta idea cuando se le pidió que lanzara un mensaje a la afición verdiblanca: "Muchas gracias de corazón a todos y seguro que nos vamos a volver".