Dani Ceballos vuelve al Betis: el fichaje más esperado, el quinto, llegó ya con el mercado cerrado

Pasaron 95 minutos, más de un partido, después del cierre del mercado estival de fichajes en LaLiga hasta que el club verdiblanco anunció por fin la vuelta de su hijo pródigo como colofón a un verano con 17 operaciones, sin pivote y con menos salidas de las esperadas

Para poder terminar el análisis del mercado de fichajes del Real Betis ha sido necesario esperar hasta cerca de una hora y media después de que LaLiga tocase la campana que anunciaba el cierre del mercado estival de fichajes. La ventana se cerró sin el pivote defensivo en el que tanto insistió Manuel Pellegrini, que no pudo hacerse porque no se dieron la gran mayoría de las salidas que se esperaban; pero al menos, esta interminable jornada del 'deadline' termina con la sufrida consumación del ansiado regreso de Dani Ceballos con un contrato de tres temporadas.

El centrocampista utrerano cierra el quinteto de fichajes en una ventana de transferencias con 17 operaciones en la que el director deportivo, Manu Fajardo, ha cerrado cinco fichajes sacando de la caja 30 millones de euros y lo ha compensado ingresando algo más de 33 millones entre las 12 salidas que ha completado. La alegría no pudo ser completa en este estiradísimo 'deadline', pues la dirección deportiva no consiguió no encontrar destino para Nelson Deossa, Giovani Lo Celso, Álvaro Fidalgo o Iker Losada.

Dani Ceballos, anunciado al más puro estilo Jurassic Park

En el último día de plazo, al margen de la cesión de Gonzalo Petit al Cádiz CF, sólo salió Pablo García, que se marcha finalmente traspasado al Real Racing Club de Santander a cambio de unos cinco millones de euros y, aunque había trascendido desde muchas horas antes que el acuerdo estaba más que cerrado, hasta las 01:00 horas no llegó el esperadísimo heladito de Ceballos. El famoso vídeo -que se ha rumoreado que lleva muchos días grabado- no fue publicado hasta las 01:18 minutos y el comunicado oficial se hizo de rogar hasta las 01:35.

Aitor Ruibal, Diego Llorente y Álvaro Valles han sido esta vez los actores improvisados en las siempre originales publicaciones en las redes sociales del Betis. Literalmente, se puede decir que Dani Ceballos ha vuelto a casa porque el 'spot' para anunciar su fichaje hasta el 30 de junio de 2029 ha sido grabado en el Estadio Benito Villamarín. O entre los escombros de la obra del que será el Nuevo Benito Villamarín.

Evidentemente, no han faltado los dinosaurios. Ya saben. Por no faltar, ni siquiera se echa en falta la conocida escena de Jurassic Park en la que a uno de los responsables le pillan sentado en el baño. Todo esta locura de los últimos mercados empezó con un vídeo de este animal prehistórico bailando poseido por la cancioncilla: "Auxilio, me desmayo, que traigan de vuelta a Ceballos". Lo del desmayo casi ha sido literal por la tardanza.

"¡Bienvenido de nuevo a casa, Dani!"

"El Real Betis ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Dani Ceballos, que firma como jugador verdiblanco para las próximas tres temporadas", ha explicado el club verdiblanco en un comunicado en el que recuerda que el jugador utrerano, de 30 años, "regresa al club al que llegó en juveniles y que le hizo debutar en Primera División en 2014".

Tras "tres brillantes temporadas" en el conjunto bético en el verano de 2017 sale traspasado al Real Madrid, donde ha conquistando dos ligas, tres Champions League, dos Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental, tres Mundiales de Clubes, tres Copa del Rey y tres Supercopas de España. Entre medias, salió dos años cedido al Arsenal FC (2019-2021) y levantó una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra. Asimismo, en su palmarés hay un Europeo sub 19 (2015) y otro sub 21 (2019); mientras que con la absoluta de España ha jugado en 14 ocasiones.

Los cinco fichajes del Betis para la temporada 2026/2027

El primero en ser anunciado fue el mediocentro Facundo Bernal, que llega procedente de Fluminense por 10,5 millones de euros; mientras que el quinto y último ha sido Dani Ceballos, como agente libre tras rescindir su último año de contrato con el Real Madrid. Del club merengue llega también el lateral izquierdo Fran García, que fue el segundo refuerzo anunciado y en el que el club ha invertido 4 millones de euros; mientras que el tercero fue el portero Diego Conde, cedido por el Villarreal CF; y el cuarto fue el delantero Troy Parrott, por quien ha abonado 16 millones de euros al AZ Alkmaar. En total, el Betis ha invertido algo más de 30 millones de euros.

Las 12 salidas en el mercado estival de fichajes del Betis

En lo referente al capítulo de salidas, caben destacar los 18 millones de euros más variables del traspaso de Sergi Altimira al Sporting CP y los 5,5 millones que deja la venta del 50 por ciento de los derechos de Pablo García al Racing de Santander. No obstante, el segundo mayor ingreso lo ha reportado Nobel Mendy, por quien el Betis percibe 8,2 millones de euros entre la opción de compra ejecutada por el Rayo Vallecano y el porcentaje que le correspondía de la posterior venta al Hull City. Además, Gonzalo Petit se ha ido cedido al Cádiz CF.

También deja dinero en caja otro jugador cedido la pasada campaña como es Mateo Flores, comprado por el Arouca FC por 1,4 millones de euros. Después de terminar contrato se marcharon el rescindido Chimy Ávila (CA Independiente), el retirado Adrián San Miguel (retirado), el cedido Sofyan Amrabat (firmó por el AFC Ajax) y los dos que terminaban contrato, Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez (ambos sin equipo). También se liberó de su contrato Pau López (FC Andorra) y una cantidad mínima deja Guilherme Fernandes (Córdoba CF). Entre todos, arrojan unas ganancias de 33,3 millones de euros en la operación salida. Lo comido por lo servido.