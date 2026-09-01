Tensión efímera con la inscripción de Gonzalo Petit en el Cádiz: el futbolista del Betis ya aparece en LaLiga

"El proceso ha sido largo", ha admitido el joven atacante en su primera entrevista como futbolista del conjunto amarillo, donde ha recalado este mismo martes en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada. Sería su tercera aventura en préstamo, tras pasar el curso pasado por CD Mirandés y Granada CF

La tarde de este 1 de septiembre transcurría en el Real Betis con mucho menos ruido del esperado y únicamente a la espera de la oficialidad en el traspaso de Pablo García para poder confirmar el acuerdo para el ansiado regreso de Dani Ceballos, había alguno que otro que no paraba de actualizar la web de LaLiga preguntándose por qué el Cádiz CF tardaba tanto en formalizar la inscripción de Gonzalo Petit. El acuerdo para la cesión del uruguayo a la entidad cadista se hizo oficial en la mañana de este último día del mercado de fichajes y el joven delantero posó de amarillo e incluso concedió su primera entrevista en la 'Tacita de Plata'.

A pesar de que hubo que esperar hasta poco menos de una hora antes del cierre para verla formalizada en LaLiga Hypermotion, la operación no corrió riesgo en ningún momento, a pesar de que el club amarillo tenía muchos frentes abiertos en esta jornada de 'deadline' e incluso había noticias que alertaban de posibles problemas para inscribir si no había salidas. Además de Gonzalo Petit ha fichado al mediocentro Marc-Oliver Doué (CD Castellón) y ha trabajado en cerrar varios traspasos como el de Beñat de Jesús, que curiosamente es uno de los refuerzos de este mismo verano pero llegó con Idiakez y ahora con Celades le ha cambiado la película.

Petit asegura que el Betis le pidió que esperase, por si acaso

"Ha sido un proceso largo, porque había que esperar por si había salidas en el Betis y eso nos llevó a aguantar hasta el último momento. Después, cuando ya veíamos que no había lugar, que iba a haber que buscar una salida, apareció lo del Cádiz. Cuando me lo dijo mi representante ya en primer lugar le dije que es un destino que me gustaba mucho", ha explicado Petit en su primera entrevista como amarillo.

"Me gusta la ciudad, donde por suerte se vive bien; el club, porque sé que es un equipo grande; la afición, el estadio... Este club siempre estuvo posicionado bien en las posibilidades que tenía y estoy feliz de estar acá", ha añadido el charrúa, a quien le impresionó el Nuevo Mirandilla las dos veces que tuvo que visitarlo el curso pasado. Una en su primera cesión, en la CD Mirandés, y otra en el segundo préstamo, al Granada CF.

El estadio del Cádiz CF, el que más le impresiona de toda LaLiga Hypermotion

"Lo he comentado con gente de mi entorno, que por las dos veces que me tocó venir acá, es un estadio que a mí me gusta mucho, la verdad. No pude conocer todos los estadios, pero te diría que éste fue el que más me gustó de Segunda. Por su forma, por lo bueno que está, pero también por cómo se sentía que la gente apretaba. La verdad es que se genera una atmósfera que creo que es muy linda. Me tocó sufrir en contra, pero espero que a favor sea mucho mejor. Estoy contento".

La carrera de Gonzalo Petit, paso a paso

"Bueno, juego al fútbol desde chiquito, desde que tengo memoria. Empecé a caminar con una pelota. Y bueno, fui a jugar con mis amigos, con mis hermanos, y ahí siempre le agarré cariño al fútbol. Siempre tuvo como referentes a delanteros como Luis Suárez. Eso me inspiró mucho, me marcó y dije, 'Bueno, quiero jugar al fútbol. Le empecé a meter hasta que las cosas se fueron dando".

Empecé en mi ciudad, en el Artiga Fútbol Club y luego di el salto a Nacional, que para mí era lo máximo. Es un grande en Sudamérica y en el mundo en general, la verdad. En mi familia somos hinchas del equipo, así que... Y bueno tuve la oportunidad y ya luego salió lo del Betis. El año pasado me tocó salir a Miranda y a Granada. Y ahora estoy aquí, muy feliz", ha relatado Gonzalo Petit, que espera aprovechar esta oportunidad para reivindicarse antes de volver el próximo verano al club verdiblanco, donde tiene contrato en vigor hasta 2031.