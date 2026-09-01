El Betis realiza su ofrenda floral y Dani Ceballos pide ayuda divina para su fichaje: "Confío en ti, Dios"

El club verdiblanco, una vez hecha oficial la cesión de Gonzalo Petit al Cádiz, sigue trabajando en las salidas para abrir espacio en el límite salarial y poder firmar al utrerano (y a un pivote), transmitiéndole tranquilidad y confianza en que habrá un final feliz

El Real Betis ha llevado a cabo este martes su ofrenda floral de inicio de esta temporada ante la Virgen del Águila, Patrona de Alcalá de Guadaíra. Hasta allí se ha desplazado la plantilla helipolitana con Ángel Haro, Manuel Pellegrini, Rafael Gordillo y Joaquín Sánchez a la cabeza. Pero en el acto religioso no ha estado presentes Manu Fajardo, Ramón Alarcón ni José Miguel López Catalán, que siguen trabajando en un intenso final de mercado que tiene a Dani Ceballos como gran protagonista en clave verdiblanca.

Contactos constantes y otro mensaje de Dani Ceballos en redes sociales

Como apunta ABC de Sevilla, desde la entidad bética han estado en permanente contacto con el utrerano y sus agentes en los últimos días. De ese modo se le ha tranquilizado y se le ha expresado la confianza del club en generar el espacio suficiente en el límite salarial para hacer posible su regreso. Todo está acordado para que firme un contrato por tres temporadas, hasta 2029. Pero el ex del Real Madrid, del que se desvinculó hace ya dos meses, ha vuelto a recurrir sus redes sociales para lanzar un mensaje de esperanza.

"Confío en ti, Dios", ha escrito el centrocampista sobre la imagen de una capilla, con un crucifico al fondo, en una historia de Instagram, canal al que acude habitualmente para lanzar mensajes y guiños al Real Betis y su afición. Solo, por tanto, le queda esperar y se lo toma con paciencia, esperando una ayuda 'divina'.

Las gestiones del Betis en las salidas: Iker Losada, Pablo García, Fidalgo y los reacios a marcharse

De momento, solo es oficial la cesión sin opción de compra de Gonzalo Petit, al que el club verdiblanco le ha deseado "la mayor de las suertes en esta campaña" con la camiseta del Cádiz. A partir de ahí, Iker Losada apura para seguir en Primera división, aunque la mayoría de ofertas que maneja son también de Segunda, y se espera una decisión de Álvaro Fidalgo, con hasta tres equipos interesados en LaLiga.

Tampoco se descarta que haya novedades con respecto a Pablo García, con otros clubes europeos pendientes tras enfriarse las opciones del Hull City y el Olympiacos. Pero los que insisten en no querer salir son Nelson Deossa, Marc Roca y Lo Celso, que ya dejó clara su postura hace tiempo.

El plazo extra con Dani Ceballos: un día más

Pese a todo, en Heliópolis existe el convencimiento de que las gestiones que están en marcha llegarán a buen puerto. Además, Dani Ceballos podría firmar incluso tras cerrar el mercado de fichaje esta medianoche, pues cuenta con la condición de agente libre y eso le permite elegir equipo fuera en cualquier fecha siempre que haya fichas libres. Una situación que concede un día más al Real Betis para inscribirlo en la Fase Liga de la Champions, donde el plazo acaba mañana martes, 2 de septiembre, a las 23:59 horas.

La opción de Marc Casadó, descartada a priori

Manuel Pellegrini, por su parte, avala la llegada del ex madridista, la gran apuesta del club en esta recta final. Pero también insiste en traer a un mediocentro posicional. Para ello, tras esfumarse la opción de traer de vuelta a Sofyan Amrabat, que se cansó de esperar y se fue al Ajax de Ámsterdam, Manu Fajardo ha venido tanteando diferentes opciones en las últimas horas, sin que hayan salido a la luz avances en algunos de los frentes abiertos.

El regreso de Johnny Cardoso tampoco es posible, pese a su falta de protagonismo en el Atlético de Madrid, y pese a los contactos realizado con el FC Barcelona por Marc Casadó, la opción del catalán también está descartada a priori. El azulgrana, por el que los culés piden un traspaso que no pueden asumir en La Cartuja, ha sido sondeado por el Everton. Pero según Mundo Deportivo, las dos destinos más probables son Bayer Leverkusen y Besiktas. Aterrizar en la Bundesliga atrae al jugador, pero no se descarta que pueda salir incluso con el mercado cerrado en España, pues en Turquía lo hará más, así como en Arabia Saudí, otra posible vía.