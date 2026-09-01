El Betis busca una salida: las ofertas por Fidalgo, el 'no' de Marc Roca, las nuevas opciones de Pablo García y la cláusula de Abde

El internacional mexicano cuenta con clubes interesados en Primera división y es la opción más viable, sin descartar la venta del atacante del Parque Alcosa, para abrir espacio en el límite salarial. Dani Ceballos sigue a la espera y se tantean diferentes opciones para el pivote

El Real Betis ha llegado al último día del mercado con muchos deberes por hacer. El objetivo sigue siendo firmar tanto Dani Ceballos como al pivote que viene reclamando Manuel Pellegrini, para lo cual se han tanteado diferentes opciones tras caerse el regreso de Sofyan Amrabat. Pero con la cesión de Gonzalo Petit al Cádiz y la esperada de Iker Losada no da para ello. Es obligatorio generar un mayor espacio en el ajustado límite salarial de la plantilla y eso pasa irremediablemente por que haya más salidas, especialmente en el centro del campo, donde ya de por sí hay siete jugadores para tres puestos.

Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, pendientes de la decisión de Álvaro Fidalgo

Así, uno de los nombres que se vienen moviendo en las últimas horas para encontrarle acomodo es el de Álvaro Fidalgo. Aunque su deseo días atrás era el de no moverse, el internacional mexicano no ha tenido minutos en ninguna de las tres jornadas disputadas. Al respecro, el 'Ingeniero' explicó que en las dos primeras aún andaba renqueante de unas molestias de rodilla, pero desde la entidad verdiblanca tratan de colocarlo para abrir ese necesario hueco, apareciendo ya tres equipos interesados en LaLiga.

Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, por ese orden, se encuentran a la expectativa, según ElDesmarque, confiando en La Cartuja que alguno de ellos dé el paso al frente para cerrar una marcha que tampoco generaría en realidad un gran espacio, pues llegó el pasado enero a cambio de solo 2 millones de euros. Entonces su fichaje vio como una gran oportunidad de mercado, seis meses antes de que acabase su contrato con el América. Pero a pesar de que tuvo un buen comienzo, el asturiano ya perdió protagonismo en la recta final del pasado curso y ahora la decisión está en sus manos: buscar más minutos en otro conjunto español o quedarse en el Real Betis con un rol secundario.

Marc Roca, como Lo Celso y Deossa, reacio a salir del Real Betis

De forma paralela, el club heliopolitano también ha vuelto a tantear a Marc Roca, relacionado a comienzos de verano con el Espanyol, para dejar sitio al pivote deseado, pero el catalán se ha negado a hacer las maletas, remitiendo a un contrato que acaba en 2029. Una situación que ya se dio también con Lo Celso, igualmente reacio a salir, y que se mantiene por ahora con Nelson Deossa, a pesar de que ayer mismo se le seguía intentando convencer tras recibir una oferta de 12 millones del Spartak de Moscú, según el citado medio.

Nuevos clubes europeos interesados en Pablo García

Todos ellos desean continuar vistiendo de verdiblanco, por lo que la opción de Álvaro Fidalgo se presenta como la más viable. Sin olvidar a Pablo García. En el caso del canterano, el Hull City fue el que llegó más lejos, al poner sobre la mesa 5 millones (más variables) por el 50% del pase. Pero el Real Betis apretó exigiendo 8 millones fijos y ahí quedó el asunto, sin salir adelante la que parecía una interesante propuesta del Olympiacos (9 millones, bonus incluidos, por el 70%).

Todavía, sin embargo, no está dicha la última palabra sobre el futuro del atacante del Parque Alcosa, que mientras tanto ha seguido contando para Pellegrini y se reivindicó ante el Valencia con el gol de la victoria, el primero que lograba en la máxima categoría. Así, según informa ABC de Sevilla, ahora hay nuevos equipos europeos interesados, pudiendo ser una de las grandes bazas para conseguir esa pretendida plusvalía.

Por Abde, 60 millones de euros o nada

Aunque el gran ingreso llegaría por medio de la venta de algún peso pesado del plantel. En este sentido, FC Barcelona y Manchester City han sondeado al brasileño Natan, como reconoció su agente, al tiempo que en los últimos días han sido varias las llamadas procedentes de la Premier League para interesarse por la situación de Abde. Una de ellas, procedente del Crystal Palace, si bien esta vía no parece tener mayor recorrido, pues el conjunto londinense pensaba en el marroquí como sustituto de Ismaïla Sarr, a su vez pretendido por un Liverpool que ya ha rechazado sin embargo, traspasar a Cody Gakpo al Manchester City. Una cascada de movimientos que no se producirá y que, por tanto, anula esa opción para el crack verdiblanco.

Pero, a pesar de ello, en el seno del club bético aún temen que pueda llegar alguna oferta formal por su extremo, más allá de los contactos producidos. Por ello, Manu Fajardo ya ha tanteado a posibles relevos, si bien con el escaso margen de acción del que se dispone, la postura es firme: Abde solo saldrá si pagan su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Según Al final de La Palmera, no hay dudas en este sentido, pues además una parte de su hipotético traspaso se lo llevaría el FC Barcelona (en torno al 20% de la plusvalía).