Iker Losada y Fidalgo instalan la normalidad en una sesión en el deadline day del Betis sin Ángel Ortiz

A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes en España, el club verdiblanco continúa entrenando con normalidad sin que haya muchos movimientos, con Iker Losada y Fidalgo aún con el grupo

Menos de trece horas para el final del mercado de fichajes. Poco a poco, ya van pasando las horas para poder acometer esos últimos fichajes que dejen ya perfilada las distintas plantillas. En la ciudad de Sevilla no se puede decir que vaya a ser un día tranquilo, ni mucho menos, ya que es habitual que ambas direcciones deportivas dejen ciertos deberes a últimas horas. En esta ocasión, muchos son los deberes que hay que hacer, y más en el seno del Real Betis, con el nombre de Dani Ceballos a la espera mientras se sigue trabajando en salidas como las de Iker Losada o Álvaro Fidalgo.

En el club bético, la prioridad está clara. Traer al centrocampista utrerano se ha convertido en el tema principal de este último día de mercado, con ambas partes trabajando en obtener un acuerdo -que ya de por sí no es que fuese algo lejano- y esperar acontecimientos durante todo el día de hoy. De hecho, ya en esta mañana, ya ha lanzado su primer mensaje en las redes sociales. "Confío en ti, Dios" mientras que se encuentra en una Iglesia a las 10:24. No se puede decir que el jugador no esté usando bien los simbolismos para que su llegada se acabe dando, y se trabaja para poner la carne en el asador.

¿En salidas? Pues hay novedades, pero no las más esperadas. Gonzalo Petit abandonó ayer la Ciudad Deportiva por la tarde, todo ello tras firmar de forma definitiva su cesión al Cádiz por una temporada. También estuvieron los agentes de Rodrigo Marina, siendo la salida del delantero aún una posibilidad a la espera de que pueda llegar una oferta que satisfaga los intereses de la entidad verdiblanca. De los que no se saben novedades más reseñables son de Iker Losada y de Fidalgo; que siguen siendo las opciones principales de salida. Pablo García también sigue en esa lista, pero no llega oferta formal a las oficinas.

Y la principal ausencia de hoy es... Ángel Ortiz

Con todo esto, el cuadro bético ha vuelto a ejercitarse en la mañana de este martes a la espera de que se puedan ir ejerciendo los distintos movimientos. Había interés en ver si algún nombre faltaba pero, de los que pueden salir, no hay sorpresas. El gallego ha estado presente en el terreno de juego, al igual que Álvaro Fidalgo. Uno de los que ha regresado ha sido Junior Firpo, que no estaba entrenando debido a un tema familiar. La ausencia más reseñable ha estado en Ángel Ortiz, que no ha estado presente debido a unas molestias en el costado, por lo que habrá que ir viendo la evolución del lateral verdiblanco.

Ahora queda esperar a todo lo que va sucediendo en estos días. El mercado hace eclipsar que quedan días para un apasionante duelo frente al Real Madrid y que, en una semana, la Champions League volverá a recibir por segunda vez a la escuadra verdiblanca. Horas para ver el cuadro final que se acaba conformando y que, por ahora, deja más dudas que certezas entre los aficionados.