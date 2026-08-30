Acelerón a la salida de Petit del Betis: el Cádiz toma ventaja pese a dos interesantes ofertas de traspaso extranjeras

En caso de salir de nuevo a préstamo, el Nuevo Mirandilla se presenta como su destino más probable. Pero tanto Midtjylland como Olympique de Lyon estarían dispuestos a llevárselo en propiedad y dejar incluso una plusvalía en las arcas verdiblancas

El Real Betis aún busca salida a Iker Losada y Gonzalo Petit, condición indispensable para abrir algo más de espacio en el límite salarial y poder inscribir a Dani Ceballos, al tiempo que se valoran las ofertas del Hull City y el Olimpiacos por Pablo García y aún no se descarta la venta de Nelson Deossa. Solo con la marcha del colombiano -u otra inesperada que todavía puede suceder- sería posible firmar además al pivote que reclama Manuel Pellegrini. Pero lo primero es dar carpetazo al asunto de los dos descartes.

De un lado, el gallego se había comprometido con el club verdiblanco a elegir una de las diferentes propuestas que maneja tras el choque ante el Levante, precisamente uno de los equipos interesados en sus servicios tras acogerlo ya como cedido el pasado curso (también ha sido sondeado por Rayo Vallecano, Getafe y otros clubes de Segunda y el extranjero). Pero el frente en el que más se ha avanzado este domingo es que tiene como protagonista a Gonzalo Petit.

Una salida consensuada que se ha ido retrasando

El delantero uruguayo de solo 19 años ni siquiera ha sido inscrito al estar las tres plazas de extracomunitarios ocupadas (con Natan, Antony y el propio Deossa). Tras marcharse ya cedido la pasada temporada (primero al Mirandés y desde enero en el Granada), el charrúa había regresado con la esperanza de poder convencer al 'Ingeniero'. Pero pese a participar en algunos choques de pretemporada, y más allá de la mencionada traba legal, lo cierto es que ambas partes son conscientes de que lo mejor para su progresión es buscar minutos en otro destino.

De la cesión para foguearse a la venta para recuperar la inversión

Así, el objetivo consensuado inicialmente por el Real Betis y el propio Gonzalo Petit es que volviera a salir a préstamo. Pero con el paso de las semanas se ha ido valorado también otro escenario: su venta definitiva para recuperar la inversión realizada el pasado verano, cuando se pagaron 4,5 millones de euros al Nacional de Montevideo por el 85% de su pase (más otros 2,5 millones en variables que no se han cumplido).

En Segunda división no le han faltado 'novias'. Pese a caerse la opción del Leganés, que pareció por momentos la más adelantada, también ha sido sondeado por Sporting de Gijón, Valladolid, Albacete y, más recientemente, por Córdoba, Tenerife y Ceuta. Pero según informa Al final de La Palmera, ahora el mejor colocado es el Cádiz, que ha avanzado en las negociaciones para su cesión. Es más, el periodista Matteo Moretto asegura incluso que ya se ha cerrado un acuerdo.

La condición que deben cumplir antes Midtjylland y Olympique de Lyon

No obstante, este en realidad es un 'plan B' para el club heliopolitano, que antes preferiría que saliesen adelante algunas de las dos propuestas del extranjero para un traspaso. Así, tanto el Midtjylland danés como el Olympique de Lyon están dispuestos a hacerse con el joven punta en propiedad, pero antes deben resolver otras operaciones de salida para hacerle hueco. Solo si esas vías no prosperasen, el Nuevo Mirandilla sería el destino elegido, lo que además le permitiría iniciar los trámites para nacionalizarse tras cumplir los dos años de residencia en España.

Las conversaciones llevadas a cabo en los últimos días tanto con el club danés como con el francés han dibujado un nuevo escenario que se ve con muy buenos ojos en La Cartuja, pues no solo permitiría cubrir la cantidad abonada hace un año, sino que incluso podría dejar una plusvalía siempre bienvenida. En cualquier caso, no debe demorarse mucho el asunto y se da por hecho que en las próximas horas quedará tachada esta tarea de la lista pendiente en la planificación.