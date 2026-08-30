Celta - Athletic, en directo el partido de la jornada 3 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde los equipos de Claudio Giráldez y Edin Terzic se enfrentan en el Estadio de Balaídos durante la tercera jornada de Primera división

Celta - Athletic, en directo el partido de la jornada 3 de LaLigaED

RC Celta de Vigo y RCD Espanyol se enfrentan en el Estadio de Balaídos a partir de las 21.30 horas de este domingo 30 de agosto

El encargado de dirigir el duelo en Riazor será Mateo Busquets , acompañado por David Gálvez en el VAR

El encuentro de esta noche se juega en el Estadio de Balaídos , conocido como Estadio Abanca Balaídos por motivos de patrocinio, que cuenta con una capacidad para más de 24.800 espectadores

El conjunto de Claudio Giráldez ha gastado poco más de 7 millones de euros en 6 caras nuevas: Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye, Cuenca, Bayindir y Driouech

Por otro lado, los vigueses han dicho adiós a 13 jugadores, entre cesiones y finalización de contratos: Aidoo, Marc Vidal, Mingueza, Cervi, Sotelo, Manu Sánchez, Carlos Dotor, Damián, Unai Núñez, Domínguez, Manu Fernández y Vecino

Los vascos de Edin Terzic no han realizado altas en el mercado estival. Eso sí, se han despedido de jugadores como Agirrezabala, Mikel Vesga, Unai Gómez o el retirado Íñigo Lekue

Los de Claudio Giráldez ya conocen su camino en la ‘fase de liga’ y se medirán a: Juventus de Turín, Olympique de Marsella, Union St Gilloise, Celtic FC, AFC Bournemouth, AC Omonia Nicosia, Lillestrøm SK y Hapoel Be’er Sheva

Giráldez realiza ocho sustituciones con respecto al duelo ante Osasuna , y deja fuera a Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Miguel Román, Javi Galán, Iago Aspas, Pablo Durán y Swedberg

Edin Terzic deja fuera del once a los hermanos Williams, mientras que en defensa opta por Areso y Paredes en lugar de Hugo Rincón y Yeray, además de dejar en el banquillo a Peio Canales

Iñaki Williams finalmente entra como referencia ofensiva en lugar de Guruzeta , que empezará desde el banquillo

Los precedentes para analizar desde otra perspectiva el Athletic Club de Edin Terzic

Acaba el fin de semana con un duelo de urgencias en LaLiga EA SPORTS entre RC Celta de Vigo y Athletic Club. Los vigueses llegan con un punto en su contador, mientras que el nuevo proyecto bilbaíno aún no ha sido capaz de puntuar.

Claudio Giráldez afronta una nueva campaña ilusionante en Vigo, con el Celta disputando la Europa League y un proyecto que luchará por repetir experiencia europea en Liga. Aun así, sus primeros duelos han traído más sombras que luces, con un empate insípido ante el Valencia en Mestalla, y la posterior derrota en casa ante Osasuna.

Por su parte, Edin Terzic parece que no ha caído bien en España. El alemán, con gran una grata experiencia en la Bundesliga, se estreno con una dolorosa derrota en San Mamés ante el Sevilla, para después perder ante el FC Barcelona, en una noche donde Unai Simón evitó una goleada.

El Celta regresa a Balaídos para reconducir el camino

Cosas del calendario, el Celta - Osuna de la primera jornada se retrasó por un hongo en el césped de Balaídos, provocando que el conjunto celeste dispute dos encuentros consecutivos en su feudo.

Con un solo punto y un gol en dos encuentos, Claudio Giráldez dispone de una nueva oportunidad en casa para levantar el ánimo de una afición que se esperaba mucho más.

Antes de que comiencen los partidos intersemanales y las otras dos competiciones a disputar, Europa League y Copa del Rey, el conjunto vigués necesita sumar lo máximo posible para evitar sustos durante la temporada.

El Athletic, colista en LaLiga

En San Mamés aparecen ya los fantasmas de un proyecto arriesgado, que podía salir muy bien, pero de momento no termina de arrancar.

La salida de Ernesto Valverde hizo a la directiva bilbaíno buscar un nuevo proyecto, confiando en Edin Terzic para acometer la tarea. El entrenador alemán, sin experiencia en España, ha dejado buenas señales en el inicio de Liga, pero los puntos dictaminan el futuro del proyecto.

En su debut, una tempranera expulsión de Yuri provocó remar en contra ante el Sevilla, dejando grandes minutos con un jugador menos, pese a acabar perdiendo.

En la siguiente jornada, un FC Barcelona que aspira a todo sobrepasó a Los Leones, que no salieron del Camp Nou con un resultado más abultado gracias a la grandísima actuación de Unai Simón.

Los últimos partidos entre Celta y Athletic

Los últimos cinco duelos entre gallegos y vascos denotan una gran igualdad entre ambos equipos, donde los celestes han conseguido dos victorias, mismas que los rojiblancos, dejando un restante empate.

Precisamente, las tablas llegaron en su último encuentro, donde el Celta se desplazó a San Mamés en la jornada 37 de la pasada temporada, cuando agotaba su último cartucho para intentar meterse en la Champions League.

Aquella tarde del 17 mayo, los visitantes se adelantaron en el minuto 4 con un gol de Swedberg, mientras que el Athletic respondió al inicio de la segunda mitad con un tanto de Iñaki Williams.

Así, en el duelo de ida disputado en Balaídos, el Celta se impuso por 2-0 tras los goles de Swedberg y El-Abdellaoui en la segunda mitad, durante la jornada 16 de Liga.