Deportivo - Valencia: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports

Deportivo y Valencia se miden este domingo en Riazor con la necesidad de sumar su primera victoria. Ambos llegan con un solo punto tras las dos primeras jornadas

El Deportivo y el Valencia se encuentran hoy domingo en Riazor con un mismo objetivo: llevarse los tres puntos de la victoria. Los dos equipos afrontan la tercera jornada con un único punto después de sus dos primeros compromisos ligueros.

El conjunto gallego regresa a la máxima categoría tras más de ocho años de ausencia y tendrá delante a un Valencia que tampoco ha encontrado todavía su mejor versión. El encuentro supone, además, el reencuentro de ambos equipos en Primera División después de varios años sin enfrentarse en la competición.

El Deportivo ha comenzado su regreso a LaLiga con dos empates consecutivos. El equipo coruñés igualó 1-1 tanto ante su primer rival como frente al Málaga, dejando sensaciones competitivas pese a no haber conseguido todavía el triunfo. En ambos encuentros apareció Pierre-Emerick Aubameyang, uno de los grandes fichajes del proyecto deportivista, para marcar y convertirse en una de las principales amenazas ofensivas del equipo.

Yeremay Hernández apunta al once inicial después de reaparecer con algunos minutos en la última jornada. El atacante ha tenido que lidiar con una pubalgia desde marzo, una lesión que le impidió jugar durante toda la pretemporada y también estar disponible en el debut liguero ante el Elche. Su regreso supone una gran noticia para el Dépor, que podría juntar su velocidad y desborde con la potencia ofensiva de Aubameyang.

El inicio del Valencia está siendo más complicado. El conjunto dirigido por Carlos Corberán solamente ha podido sumar un punto de los seis disputados y, además, todavía no ha conseguido ver puerta. Los valencianistas arrancaron el campeonato con un 0-0 frente al Celta de Vigo en Mestalla y posteriormente sufrieron una derrota por la mínima contra el Real Betis, también ante su público. El objetivo en A Coruña pasa por romper esa sequía goleadora.

Corberán recupera una pieza importante para su equipo. Arnau Martínez, recién llegado a Mestalla procedente del Girona, ya se ha incorporado a la dinámica del conjunto valencianista. El defensor fue presentado este jueves, participó con normalidad en la sesión de trabajo y dejó buenas sensaciones en su primer entrenamiento.

¿A qué hora juegan Deportivo y Valencia?

El encuentro entre Deportivo de A Coruña y Valencia, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 30 de agosto a las 19:30 horas.

¿Dónde ver el Deportivo - Valencia por televisión y online?

El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN. Además, los aficionados podrán estar al tanto de todo lo que ocurra durante el encuentro mediante el seguimiento online y las narraciones en directo de los principales medios deportivos.

Alineaciones Probables

Deportivo: Leo Román; Quagliata, Loudeiro, Noubi, Ximo; Amatucci, Soriano, Altimira; Jensen, Yeremay y Aubameyang.

Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Diakhaby, Arnau, Maffeo; Pepelu, Guerra, Ugrinic; Sato y Sadiq.