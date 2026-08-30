Celta - Athletic: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports

Celta y Athletic se citan este domingo en Balaídos en un duelo con mucho en juego para ambos. Los gallegos buscan su primera victoria de la temporada, mientras que el conjunto vasco necesita reaccionar después de dos derrotas

Celta y Athletic Club se enfrentan en Balaídos en un duelo al que ambos llegan con la necesidad de sumar. Los dos equipos se enfrentarán en la misma situación: sin haber ganado un partido desde que empezó LaLiga.

El equipo dirigido por Claudio Giráldez solo ha conseguido un punto de seis que podría tener, cuando empató contra el Valencia. Pero también viene de una derrota contra el Osasuna donde quedaron 1-2. El Celta llega además con buenas sensaciones en el juego y con la intención de aprovechar el factor campo ante un Athletic que atraviesa un momento más delicado. Giráldez ha destacado en la previa la competitividad del conjunto vasco y también ha reconocido que el club continúa pendiente de reforzar el centro de la defensa antes del cierre del mercado.

El conjunto de Edin Terzic afronta el partido en una situación más comprometida. El Athletic ha perdido sus dos primeros encuentros de LaLiga y todavía no ha logrado estrenar su casillero de puntos. Las derrotas ante Sevilla y Barcelona han dejado al equipo vasco en la zona baja de la clasificación. Para este encuentro, el técnico no podrá contar con Daniel Vivian, mientras que Yuri Berchiche vuelve a estar disponible después de cumplir sanción. La principal duda estará en cómo configura el centro del campo y qué apuesta realiza en ataque, con nombres como Nico Williams, Iñaki Williams, Berenguer y Guruzeta entre las opciones.

¿A qué hora juegan Celta y Athletic?

El Celta - Athletic se disputa este domingo 30 de agosto a las 19:30 horas en el ABANCA Balaídos, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

¿Dónde ver en TV el Celta - Athletic?

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión y a través de las plataformas que tienen los derechos de emisión de LaLiga en España. Además, se podrá consultar el minuto a minuto, las alineaciones, las estadísticas y toda la información del partido a través de los principales medios deportivos.

Alineaciones Probables

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Starfelt, Sergio Carreira; Miguel Román, Aleix Febas, Andrés Antañón; El Abdellaoui, Ferran Jutglà y Hugo Álvarez.

Athletic: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Yuri Berchiche; Jauregizar, Galarreta, Sancet; Nico Williams, Guruzeta e Iñaki Williams.

El duelo llega con especial interés para ambos equipos: el Celta busca su primera victoria y el Athletic necesita reaccionar para evitar encadenar su tercera derrota consecutiva.