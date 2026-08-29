El Ajax de Míchel se lanza a por Ilaix Moriba: la fórmula que estudia el Celta

El centrocampista hispano-guineano acapara el máximo protagonismo en la recta final del mercado, con varios clubes europeos pendientes de su situación; el conjunto neerlandés ya habría trasladado su interés y propone una fórmula que puede convencer a la entidad gallega

El futuro de Ilaix Moriba vuelve a estar en el aire. El centrocampista del Celta de Vigo ha pasado de ser uno de los jugadores señalados para abandonar el equipo a recuperar protagonismo sobre el césped, pero las últimas horas del mercado han vuelto a colocar su nombre entre los candidatos a cambiar de destino.

El Ajax de Amsterdam se destaca ahora como una de sus opciones más interesantes, con Míchel González especialmente interesado en contar con el futbolista.

Míchel pone los ojos en un ex del Barça

Según informa Matteo Moretto, el Ajax ha puesto sus ojos en Moriba y ya ha iniciado movimientos para tratar de incorporarlo. El técnico madrileño busca perfiles que se adapten a su propuesta futbolística y el centrocampista celeste encaja en las características que pretende para su plantilla.

"Creo que el mercado de fichajes del Ajax va a estar lleno de acontecimientos", explicó Moretto, quien señaló que el club neerlandés, con Jordi Cruyff en la dirección deportiva y Míchel en el banquillo, está buscando jugadores adecuados para el estilo del entrenador. Entre los nombres que más gustan aparece el de Moriba, junto al de Azzedine Ounahi.

La operación, eso sí, todavía tendrá que superar varios obstáculos. El Ajax habría planteado inicialmente una cesión, mientras que el Celta preferiría que la salida incluyera una obligación de compra que garantizase el traspaso definitivo del jugador después de una primera temporada en Ámsterdam.

El Celta necesita aliviar su límite salarial

La situación de Moriba tiene un hándicap económico especialmente importante. El Celta pretendía encontrar un comprador durante este mercado estival, pero las ofertas recibidas no han alcanzado las expectativas del club. Ante la falta de propuestas convincentes, la cesión ha comenzado a ganar fuerza como alternativa para resolver el problema.

El conjunto vigués considera prioritario liberar masa salarial y el contrato del centrocampista representa una de las partidas más elevadas de la plantilla. Según las informaciones publicadas en los últimos días, el salario de Moriba era asumible durante la pasada temporada, pero su estructura contractual hace que vaya aumentando progresivamente, hasta convertirse en una carga difícil de sostener para la entidad.

Por eso, la preferencia del Celta pasa por una operación que contemple una compra obligatoria. De esta manera, el club podría liberar espacio en su límite salarial ahora y asegurarse al mismo tiempo una venta futura.

Una cesión simple tampoco está descartada

El problema es que el calendario juega en contra del Celta. Con los últimos días del mercado ya en marcha y sin haber encontrado todavía una propuesta que satisfaga sus exigencias, la entidad gallega podría verse obligada a rebajar sus pretensiones.

Según las informaciones procedentes del entorno del club, si durante las próximas horas no se producen avances en una operación con compra obligatoria, el Celta podría terminar aceptando una cesión simple. Sería una solución de emergencia para evitar que el elevado impacto salarial del futbolista siga condicionando la planificación de la plantilla.

El Ajax sería actualmente uno de los clubes que ha apostado por esta vía, aunque no es el único interesado.

Turquía y Alemania también preguntan por Moriba

La situación del centrocampista ha despertado interés en otros mercados. El Besiktas aparece entre los clubes que han mantenido conversaciones por el jugador, mientras que también se han producido contactos con equipos de la Ligue 1. En Alemania, el Stuttgart habría preguntado igualmente por sus condiciones.

Moriba, de 23 años, llegó definitivamente al Celta en el verano de 2025 después de que el club gallego abonara alrededor de seis millones de euros al RB Leipzig. Antes había pasado por el Valencia, el Getafe y el propio Celta en diferentes etapas de cesión, después de abandonar el Barcelona en 2021 para iniciar su aventura en Alemania.

Ahora, apenas un año después de convertirse en propiedad celeste, su futuro vuelve a estar en el aire. El Ajax de Míchel se coloca en primera línea, pero la fórmula de la operación será determinante. El Celta quiere, preferentemente, una cesión con compra obligatoria; el club neerlandés parece plantear de momento un escenario diferente. Las próximas horas serán decisivas para saber si las partes acercan posturas o si, ante la necesidad económica del Celta, Moriba termina saliendo cedido sin una obligación de compra.