La romántica historia de Marián Mouriño con la Juventus: un recuerdo de su primera cita

La presidenta del conjunto vigués revive el recuerdo de aquel 4-0 de marzo de 2000 y afronta con "ilusión y mucho orgullo" una nueva aventura continental para los celestes

El destino ha querido que el Celta vuelva a cruzarse con la Juventus 26 años después de aquel histórico enfrentamiento en Balaídos. Para Marián Mouriño, el reencuentro con el conjunto italiano tendrá además un significado que va mucho más allá del fútbol. La presidenta celeste vivirá el duelo junto a Miguel Álvarez, su marido y actual consejero del club, con quien precisamente tuvo su primera cita en aquel encuentro del año 2000.

La máxima dirigente del Celta no ocultó su satisfacción después de conocer los rivales de la fase liga de la Europa League, competición que el conjunto vigués disputará por segundo año consecutivo. "Es un sentimiento de ilusión y de mucho orgullo por estar dos veces aquí, que te empiecen ya a reconocer, a felicitar y a ver como un club que se empieza a consolidar en Europa pues es un orgullo y una alegría", explicó.

El sorteo también dejó los habituales nervios por conocer los adversarios y, sobre todo, por empezar a organizar una fase que obligará al Celta a cubrir un calendario complicado viajando por distintos puntos del continente. "Los nervios siempre de quién te va a tocar", reconoció Mouriño, antes de asumir que ahora toca "analizar y empezar a planificar todos esos viajes".

La Juventus, un recuerdo que cambió sus vidas

Entre todos los rivales, la Juventus ocupa un lugar especial para la presidenta. El duelo en Balaídos del 9 de marzo de 2000, que terminó con un contundente 4-0 favorable al Celta entonces entrenado por Víctor Fernández, permanece en su memoria por una razón mucho más personal.

"A nivel personal, mi primera cita con Miguel (Álvarez, su marido y actual consejero del club) fue en un partido en Balaídos contra la Juve -el disputado en el año 2000 con resultado de 4-0 para los de Víctor Fernández-, con lo cual, volver a revivir este momento tantos años después, a nivel personal muy, muy especial y emotivo", relató.

Mouriño espera, por tanto, que el nuevo enfrentamiento tenga un componente diferente para ambos. "Un partido bonito, emocionante, romántico..." es lo que espera de una noche que permitirá a la pareja regresar, más de dos décadas después, al escenario donde comenzó su historia.

La propia presidenta incidió en lo que aquel encuentro representa para ellos. "Ese partido ha marcado nuestras vidas, y ahora volver a vivirlo con este cargo y con esta responsabilidad…".

Ilusión por reencontrarse con el Celtic

La 'Vechia Signora' no será el único rival con un componente sentimental para la presidenta. El desplazamiento a Glasgow para enfrentarse al Celtic también genera una ilusión especial en la dirigente celeste, que recuerda los vínculos existentes entre ambas aficiones y entidades. "Creo que va a ser un partido precioso, que ya lo habíamos intentado en el Centenario, para unirnos con esta música y tradiciones. Me parece que es un partido muy, muy bonito", señaló.

A Mouriño le habría gustado que el encuentro se disputase en Balaídos, aunque no cree que el hecho de jugarlo a domicilio le reste atractivo. "Nos hubiera gustado más en casa, pero, igualmente, siendo fuera, va a ser impresionante".

Un mensaje al celtismo

La presidenta también aprovechó para poner en valor el papel de la afición en la última aventura europea y reclamar que ese vínculo se mantenga durante esta nueva edición. "El año pasado fue uno de los más bonitos que hemos vivido todos juntos. Esos viajes por Europa, en esos campos, ver esas gradas visitantes con ese apoyo", recordó.

Mouriño quiso destacar especialmente el esfuerzo que realizan los seguidores para acompañar al equipo lejos de Vigo. "El esfuerzo que hace la gente por viajar, ya no solo económico, también de días, trayectos y de horas sin dormir y de esperas en aeropuertos, trenes, buses... se reconoce muchísimo".

Por eso, su petición para la nueva temporada europea es clara. "Espero que este año volvamos a vivir y tener ese apoyo, que sigamos todos juntos, porque creo que es la clave para seguir aquí y para y para repetir Europa muchas veces".