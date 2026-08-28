Senda escabrosa para la Real Sociedad en la Europa League con visita ilustre a Turín

El conjunto de Pellegrino Matarazzo se medirá a Juventus, Lyon, Bournemouth, Crystal Palace, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Lillestrom y Torreense en una Fase Liga de lo más exigente

La Real Sociedad ya conoce el camino que tendrá que recorrer en la Europa League 2026/2027. El conjunto de Pellegrino Matarazzo ha quedado emparejado con ocho rivales de perfiles muy diferentes en una Fase Liga que pondrá a prueba al equipo donostiarra desde septiembre hasta enero. Juventus, Olympique de Lyon, Crystal Palace y Bournemouth son los grandes nombres de un calendario que también obligará a viajar a Bélgica y Noruega, además de recibir en Anoeta a otros tres adversarios.

El sorteo, celebrado este viernes en el Foro Grimaldi de Mónaco, deparó un recorrido exigente para una Real Sociedad que partía desde el bombo 1. Los 'txuri-urdin' disputarán cuatro encuentros como locales y otros cuatro a domicilio, con el objetivo de terminar entre los ocho primeros y acceder directamente a los octavos de final.

Juventus, el gran desafío

El rival de mayor entidad será la Juventus. La Real Sociedad tendrá que desplazarse hasta Turín para enfrentarse a uno de los históricos del fútbol europeo. Será, sobre el papel, una de las noches más complicadas de esta primera fase y uno de los partidos marcados en rojo en el calendario.

Pero el conjunto italiano no será el único obstáculo de primer nivel. En Anoeta también aparecerá el Olympique de Lyon, otro clásico del fútbol europeo que visitará San Sebastián. La presencia del conjunto francés garantiza uno de los grandes partidos de la Fase Liga ante la afición donostiarra.

La Real, por tanto, tendrá la ventaja de disputar en casa uno de los duelos más atractivos, aunque deberá sacar adelante sus partidos en Anoeta para compensar la dificultad de los desplazamientos.

Dos duelos contra la Premier

El sorteo también ha obligado a la Real Sociedad a verse dos veces contra equipos de Inglaterra. Uno de esos encuentros será ante el Crystal Palace, que espera al equipo donostiarra en Londres. El otro será frente al Bournemouth, aunque en este caso los ingleses serán los que se desplacen a Anoeta. El equipo del sur de Inglaterra recibirá en su estadio al Celta.

Los partidos contra equipos de la Premier League añadirán otra dificultad al recorrido. El ritmo y la intensidad del fútbol inglés supondrán una prueba importante para un equipo que tendrá que compaginar la competición continental con el exigente calendario de LaLiga.

Viaje a Bélgica y una visita complicada a Noruega

El cuarto desplazamiento llevará a los de Matarazzo hasta Bélgica para medirse al Union Saint-Gilloise -que también se medirá al Celta en Balaídos-. El conjunto belga se ha consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos de su país y será otro rival incómodo fuera de casa.

Uno de los viajes que más condicionará el calendario llegará con el Lillestrom. La Real Sociedad tendrá que desplazarse hasta la fría Noruega para enfrentarse al conjunto escandinavo y hacerlo además en una época del año en la que las condiciones climatológicas pueden convertirse en un factor añadido.

Será un partido diferente a los grandes duelos ante Juventus o los equipos ingleses, pero precisamente por ello puede esconder una de las trampas de esta fase.

Viktoria Plzen y Torreense, en Anoeta

Los otros dos rivales serán el Viktoria Plzen y el Torreense, ambos en San Sebastián. El conjunto checo es un habitual de las competiciones europeas y aportará otro encuentro de exigencia internacional.

Más desconocido para el gran público es el Torreense, equipo de la Segunda División portuguesa que protagonizó una de las grandes sorpresas de la pasada temporada al conquistar la Copa de Portugal frente al Sporting.

La Real Sociedad tendrá la obligación de hacer valer el factor Anoeta en ambos encuentros. Sobre el papel, son dos partidos en los que los de Matarazzo deberán buscar los tres puntos si quieren terminar la primera fase en la zona alta.

El Celta tampoco sale bien parado

Por su parte, el Celta de Claudio Giráldez también ha conocido a sus rivales en el sorteo. El cuadro celeste tendrá que enfrentarse a Juventus (casa), Olympique de Marsella (fuera), Union Saint-Giloise (casa), Celtic de Glasgow (fuera), Bournemouth (casa), Omona (fuera), Lillestrom (casa) y Beer Sheva (fuera).

Un formato que no permite despistes

La Fase Liga consta de ocho jornadas que se disputarán entre septiembre y enero. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición tendrán que disputar un 'play-off' a doble partido para continuar en la competición. Los puestos comprendidos entre el 25 y el 36 supondrán la eliminación directa.

La primera jornada se disputará los días 16 y 17 de septiembre, aunque el calendario concreto de la Real Sociedad se conocerá en los próximos días.

El objetivo del conjunto donostiarra será mejorar su actuación de la edición 24/25, cuando alcanzó los cuartos de final y cayó ante el Manchester United en Old Trafford. Ahora, con Mikel Oyarzabal recién proclamado campeón del mundo, la Real afronta una nueva aventura europea que tendrá en Turín, Londres y Noruega algunas de sus etapas más complicadas.