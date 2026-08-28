Los rivales del Celta de Vigo en la fase liga de la Europa League

El cuadro de Claudio Giráldez conoció este viernes los ocho rivales a los que se enfrentará en busca de conseguir una plaza para los octavos de final de la segunda competición continental

El Celta de Vigo, después de caer este pasado jueves en la jornada aplazada de LaLiga ante Osasuna por 1-2, tenía fijado este viernes 28 de agosto en el calendario como una fecha importante. El Celta de Vigo conocería los ocho rivales a los que se enfrentaría en la fase liga de la UEFA Europa League. El Celta de Vigo alcanzó los cuartos de final el pasado curso, donde cayó ante el Friburgo.

El Celta de Vigo, en el bombo 3 de la UEFA Europa League

El Celta de Vigo buscará meterse entre los ocho primeros para alcanzar los octavos de final de manera automática o en el peor de los casos, quedar entre el noveno y el vigésimo cuarto que les obligaría a disputar una ronda previa de play off.

El Celta de Vigo estuvo en el sorteo que se celebró este viernes en el Foro Grimaldi de Mónaco, los de Claudio Giráldez quedaron encuadrados en el bombo tres junto a: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia y Omonia.

Los participantes de la Europa League 2026/27

Los rivales del Celta de Vigo en la UEFA Europa League

El Celta de Vigo tendrá como rivales en Balaídos a la siempre peligrosa e histórica Juventus de la Serie A, el Union Saint Gilloise de la Ligue 1, el Bournemouth de la Premier League y el Lillestrom noruego.

Como visitante, el Celta de Vigo tendrá que viajar Francia para medirse al Marsella, rival al que ya se midió el pasado año, a Escocia para vérselas con el Celtic, también visitarán los gallegos al Omonia en Chipre y al Hapoel Beer Sheva de Israel.

Por lo tanto se podría decir que el sorteo no ha sido excesivamente duro con el Celta de Vigo aunque el partido ante la Juventus marcará el listón donde pueden estar los de Claudio Giráldez en esta UEFA Europa League que vuelve a ilusionar al máximo a los de Balaídos. Las salidas a Marsella para medirse al Olympique y a Escocia para enfrentarse al Celtic tampoco serán sencillas para los olívicos.

Las fechas de la fase liga de la UEFA Europa League

El Celta de Vigo, que aún tiene que conocer el orden definitivo de los partidos y el día concreto (se sabrán el domingo 30 de agosto), disputará las ocho jornadas en las siguientes fechas.

Jornada 1. 16-17 septiembre

Jornada 2. 15 de octubre

Jornada 3. 22 de octubre

Jornada 4. 5 de noviembre

Jornada 5. 26 de noviembre

Jornada 6. 10 de diciembre

Jornada 7. 21 de enero de 2027

Jornada 8. 28 de enero de 2027

La final será en Frankfurt (Alemania) el próximo 26 de mayo de 2027, fecha en la que el Celta de Vigo peleará por estar y despedir así a Iago Aspas con la disputa de un título continental, hito que ya logró en el pasado como jugador del Sevilla pero que sería sumamente especial en su 'ultimo baile' como jugador del cuadro celeste.