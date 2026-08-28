Leyenda del Arsenal, sobre los fichajes de Vinicius y Julián Álvarez: "Hay que ser un jugador de primer nivel"

Marten Keown, que actuó como representante de los londinenses en el sorteo de la fase liga de la Champions League, apuntó al 'éxito' de que los de Mikel Arteta puedan estar vinculados nombres como los del brasileño y el argentino. "Demuestra los pasos que está dando el Arsenal", afirmó

Los nombres de Vinicius y Julián Álvarez han sido dos de los futbolistas que durante este mercado de fichajes de verano han estado vinculados al Arsenal de Mikel Arteta o incluso, como en el caso del argentino, sigue estándolo. Julián Álvarez y su posible salida al Arsenal no está aún descartada a pocos días del final del mercado de fichajes.

El Arsenal, vigente campeón de la Premier League y finalista de la Champions League, ha dado un salto en su rendimiento y eso le ha llevado a que los jugadores con los que se vincula a los londinenses sea de un nivel superior y ahí es donde aparecen nombres como Vinicius o Julián Álvarez.

Precisamente después de que los Gunners conociesen sus rivales en la fase liga de la Champions League, una leyenda del cuadro de Londres como Marten Keown, con más de 400 partidos como Gunners, analizó esa vinculación de Vinicius y Julián Álvarez como posibles fichajes.

El intento de fichaje de Vinicius, un síntoma de crecimiento en el Arsenal

El Arsenal de Mikel Arteta ha dado un paso al frente en su rendimiento y ha pasado de ser un 'buen equipo' tanto en Inglaterra como en la Champions League, ha ser un aspirante a todo de la mano del técnico vasco. Este salto le ha vinculado a nombres como el de Vinicius que este mismo verano sonó con fuerza para salir desde el Real Madrid con destino a Londres.

Marten Keown comentó que esta vinculación es una de las claves del éxito del Arsenal: "Creo que la clave del éxito del Arsenal residen en que se les pueda vincular con Vinicius". Con cierto pesar, el que fuese central del Arsenal y otros conjuntos como Everton o Aston Villa, declaró que finalmente no se pudo llegar a concretar pero fue síntoma de los pasos que están dando los ingleses en Europa: "No se concretó, pero demuestra los pasos que está dando el Arsenal". El Real Madrid, con Vinicius, se verá las caras con el Arsenal en Londres en la fase liga de la Champions League.

Vinicius, renovado con el Real Madrid

El pasado 6 de agosto, con Vinicius ya incorporado a los entrenamientos del Real Madrid y visiblemente feliz, el cuadro blanco anunciaba la renovación del brasileño hasta 2032. La renovación de Vinicius llevaba mucho tiempo trabajándose en el Real Madrid pero en los últimos meses el asunto se había estancado y fue ahí donde empezó a sonar con fuerza su posible salida al Arsenal.

Finalmente los rumores se acabaron de un plumazo con el anuncio de renovación. Vinicius ha empezado el curso a las órdenes de Mourinho y el técnico y el propio jugador fueron protagonistas en el último partido ante la Real Sociedad. Mourinho, después de que Vinicius marcase y asistiese, lo sacó del campo y en el camino del brasileño al vestuario, bromeó con él para decirle que la grada del Bernabéu le estaba aplaudiendo. La buena sintonía entre ambos fue evidente.

Julián Álvarez, un fichaje de nivel para el Arsenal

Marten Keown no dudó en poner al Arsenal al nivel de jugadores como los propios Vinicius y Julián Álvarez: "Para entrar en el Arsenal hay que ser un jugador de primer nivel. Y ambos lo son". Además el ex futbolista que actuó como representante de los ingleses en el sorteo de Champions League, no consideró un fracaso que no se hubiese podido cerrar la llegada ni de Vinicius ni de Julián: "Lo importan que el Arsenal compite por los mejores jugadores de Europa".

Con Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, despachándose a gusto contra el Barcelona por su intento de fichar a Julián Álvarez, Marten Keown no quiso entrar en valorar las informaciones que siguen vinculando al argentino al cuadro de Londres: "Solo especulamos. No queremos hablar de jugadores que militan en otros clubes. Como la situación sigue siendo la misma, no puedo comentar nada al respecto". Todo esto cuando Gil Marín apostó por "alguna alternativa" en el caso de que Julián Álvarez no vea compatible estar en el Atlético pero insistiendo una vez más que "nunca, nunca, sería en el FC Barcelona".