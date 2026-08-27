El polémico movimiento del Manchester City con Marmoush y Savinho que indigna al Eintracht

Desde Alemania ponen el foco en la doble operación con el Tottenham: Marmoush sale por una cantidad que no activa la cláusula del Eintracht y Savinho llega por 86,6 millones

El Manchester City ha protagonizado un movimiento de mercado que está generando dudas en Alemania. Según publica Bild, el conjunto inglés ha acordado con el Tottenham el traspaso de Omar Marmoush por unos 50 millones de libras, una cifra que rondaría los 58,4 millones de euros y que no permitiría al Eintracht Frankfurt cobrar el porcentaje de una futura venta pactado en su día.

La polémica aumenta porque, prácticamente al mismo tiempo, el Tottenham ha incorporado a Savinho por 75 millones de libras (86,6 millones de euros). La suma de ambas operaciones ha alimentado las sospechas de que el City habría estructurado los acuerdos de forma que el Eintracht pierda los millones que esperaba ingresar por el egipcio.

Marmoush se marcha al Tottenham por 58,4 millones

Omar Marmoush llegó al Manchester City en enero de 2025 procedente del Eintracht Frankfurt. El conjunto de Pep Guardiola pagó entonces alrededor de 75 millones de euros por el delantero egipcio, después de que este se convirtiera en una de las grandes revelaciones de la Bundesliga y la Europa League.

El Eintracht, dirigido en aquella etapa por Markus Krösche en la planificación deportiva, se aseguró una cláusula vinculada a una futura venta del futbolista. Sin embargo, según la información de Bild, dicha cláusula solo se activaría si el Manchester City obtenía beneficios con el traspaso.

El club londinense habría acordado incorporar a Marmoush mediante una cesión con opción de compra de unos 50 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 58,4 millones de euros. Una cantidad inferior a los 75 millones que el City desembolsó en su momento por el egipcio. Por tanto, el traspaso no generaría una plusvalía para el Manchester City y la cláusula de reventa del Eintracht no entraría en funcionamiento.

La cláusula del Eintracht con Marmoush

El aspecto más controvertido de la operación está precisamente en el acuerdo que el Eintracht consiguió incluir cuando Marmoush abandonó Frankfurt.

La entidad alemana esperaba beneficiarse económicamente de una futura venta de su antiguo delantero. Sin embargo, el precio acordado ahora entre Manchester City y Tottenham estaría por debajo de los 75 millones de euros que costó originalmente.

Eso significa que, oficialmente, el City no obtendría beneficios con la operación y, por ende, no tendría que entregar al Eintracht la cantidad vinculada a esa cláusula.

La situación resulta especialmente llamativa porque el valor de mercado del delantero egipcio sigue siendo elevado. Marmoush marcó ocho goles en todas las competiciones durante la pasada temporada y ahora afrontará una nueva etapa en la Premier League con el Tottenham.

En 2025, cuando llegó a la Premier League por 75 millones, el jugador tenía una tasación de unos 60 millones según el portal especializado Transfermarkt. Ahora, con un valor de 50 millones, saldría por aproximadamente 58 millones, y a un rival directo en la liga inglesa, donde los precios suelen inflarse.

Savinho llega al Tottenham por 86,6 millones

La otra parte de la historia está protagonizada por Savinho. El brasileño también abandona el Manchester City para incorporarse al Tottenham, pero lo hace mediante una operación muy diferente. El conjunto londinense habría pagado 75 millones de libras, unos 86,6 millones de euros, por el extremo.

La diferencia entre ambas operaciones es considerable, más aún si tenemos en cuenta que, el mismo portal, recoge una valoración estimada de unos 35 millones de euros para el aatacante brasileño.

Mientras Marmoush sale por una cantidad que no alcanzaría los 60 millones de euros, Savinho lo hace por casi 87 millones. Según el relato de Bild, esta circunstancia ha provocado que surjan sospechas sobre si ambos movimientos pueden entenderse como parte de una misma estrategia de mercado.

El argumento resulta especialmente controvertido porque Savinho tuvo una temporada estadísticamente discreta: terminó la pasada campaña con un gol y dos asistencias.

El contraste con Marmoush es uno de los elementos que alimentan la polémica. El egipcio, pese a abandonar el City por una cifra inferior a su coste original, había logrado ocho goles entre todas las competiciones.

Alemania denuncia un doble acuerdo para evitar pagar al Eintracht

La pregunta que queda sobre la mesa es si el Manchester City y el Tottenham han utilizado las dos operaciones para estructurar el dinero de una determinada manera.

El diario alemán habla abiertamente de las sospechas que han aparecido en el entorno de la Bundesliga: el Tottenham pagaría una cantidad relativamente baja por Marmoush, evitando que se active la cláusula de reventa del Eintracht, mientras desembolsa una cifra muy superior por Savinho.

Desde esa perspectiva, el conjunto de Frankfurt podría quedarse sin los millones que esperaba obtener por su antiguo delantero. Aun así, aparentemente, la fórmula estaría dentro de los límites legales.

El Eintracht pierde una oportunidad de hacer caja

Para el Eintracht Frankfurt, el desenlace resulta especialmente doloroso desde el punto de vista económico.

El club alemán vendió a Marmoush al Manchester City por unos 75 millones de euros y consiguió protegerse con una cláusula de futura venta. El problema es que esa protección parece quedar neutralizada si el conjunto inglés traspasa al jugador por una cantidad inferior a la que pagó.

La operación con el Tottenham dejaría así al Eintracht como espectador de un movimiento en el que no tendría participación económica pese a haber sido el club que descubrió y potenció al delantero antes de su salto al fútbol inglés. Y la simultánea salida de Savinho por 86,6 millones de euros es lo que convierte el caso en especialmente llamativo.

Dos jugadores, un mismo destino y dos precios completamente diferentes. Esa es la combinación que ha provocado las sospechas alrededor del Manchester City, Tottenham y una cláusula del Eintracht que, salvo que la operación cambie de estructura, podría quedarse en papel mojado.