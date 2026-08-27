Acuerdo cerrado entre PSG y Liverpool por el fichaje de Barcola: las cifras del traspaso

El internacional con Francia pone punto final a su aventura en el equipo de Luis Enrique para ponerse a las órdenes de Andoni Iraola en un traspaso que ha roto el mercado de este verano, superando los 100 millones de euros

Bradley Barcola está muy cerca de ser anunciado como nuevo jugador del Liverpool. El atacante hará las maletas en las próximas horas para cambiar Francia por Inglaterra, en uno de los grandes movimientos de este mercado de fichajes. El PSG ha alcanzado un acuerdo con el conjunto inglés para que el extremo firme con el equipo dirigido por Iraola, que suma un refuerzo de lujo tras la llegada de Víctor Muñoz.

Luis Enrique ya dejó clara sus intenciones con Bradley Barcola desde el comienzo de la pretemporada, dejándolo fuera de la convocatoria para los partidos ante el Mallorca y Manchester United. De la misma manera, el francés no participó en la Supercopa de Europa, contra el Aston Villa, ni en los dos primeros encuentros de la Ligue 1, frente al Lens y Rennes. El fichaje de Ferran Torres le ha podido abrir la puerta de salida definitivamente.

Barcola se va del PSG dejando grandes números

Bradley Barcola dice adiós al PSG tras tres temporadas, en las que ha sido especialmente protagonista en todas ellas, sobre todo en la 2024/2025, disputando hasta 34 encuentros en la Ligue 1. El extremo ha firmado un total de 29 goles en el campeonato de Francia, además de cinco tantos en la UEFA Champions League. El francés ha tenido un rol especial con Luis Enrique al frente del equipo, sabiendo la competencia que hay en ataque.

Por otro lado, Barcola asumirá su primera etapa en su carrera fuera de Francia, tras seis temporadas divididas entre el Olympique de Lyon y PSG. El extremo se marcha con experiencia en el máximo nivel del fútbol, compartiendo vestuario con estrellas con las que cuenta este PSG de Luis Enrique, que se ha ido reforzando a lo largo del mercado, intuyendo que la marcha del jugador de 23 años era real este verano.

Bradley Barcola, de Luis Enrique, a los mandos de Andoni Iraola

Andoni Iraola se refuerza en el Liverpool con una opción más para el ataque. El técnico cuenta ya con jugadores de la talla de Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Alexander Isak o el flamante fichaje de Víctor Muñoz, que firmó, procedente de Osasuna, durante la disputa del pasado Mundial 2026. El club inglés suma un nuevo efectivo de gra nivel tras incorporaciones como las de Ronald Araujo, para la parcela defensiva.

Bradley Barcola llegará para ser titular en el ataque de Andoni Iraola, compartiendo zona ofensiva con un jugador como Florian Wirtz, que entró en la alineación inicial del primer encuentro de Premier League, frente al Newcastle. Además, el del francés es el cuarto fichaje que hace la dirección deportiva en este mercado, consciente de la dificultad que se presenta en esta nueva temporada en Inglaterra y en Europa.

Las cifras del traspaso de Bradley Barcola al Liverpool

Nuevo desembolso del Liverpool en este mercado de fichajes, que ya ha pagado 40 por millones por Víctor Muñoz y más de 63 por Jeremy Jacquet, que no ha tardado en hacerse un hueco en el once titular de Andoni Iraola. Ronald Araujo llegó en calidad de cedido. Tras ello, ha sido el turno de Bradley Barcola, por el que han pagado 116 fijos y 24 en variables, alcanzando los 140 milones de euros, como avanza The Athletic.

A falta del comunicado oficial, el Liverpool podrá disponer de la figura de Bradley Barcola en las próximas horas, pudiendo estar presente incluso en el choque de este sábado ante el Nottingham Forest, en Anfield. El internacional con Francia, por el contrario, esperaría a poder debutar en el duelo del cuatro de septiembre contra el Ipswich, de Premier League. Andoni Iraola, muy cerca de poder contar con todos sus efectivos este curso.