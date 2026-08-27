Oficial: El Barça firma a Livakovic hasta 2030 y estudia su cesión antes del cierre del mercado

El club azulgrana estudia ahora un préstamo del portero croata durante una temporada para que gane minutos antes de asumir un mayor protagonismo tras la retirada de Szczesny en 2027

El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Dominik Livakovic. El portero croata, de 31 años, llega procedente del Fenerbahçe y firma con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

La operación se cierra por dos millones de euros fijos más otros dos en variables, aunque su futuro inmediato todavía no está decidido ya que el Barça valora la posibilidad de que salga cedido esta temporada para que tenga minutos antes de asumir definitivamente su papel de portero suplente en la plantilla.

Livakovic ya es jugador del Barça

El Barcelona confirmó este jueves una operación que llevaba varios días cocinándose. Livakovic aterrizó el martes en la capital catalana, pasó el reconocimiento médico el miércoles y posteriormente estampó su firma en el nuevo contrato. El último paso era recibir la documentación necesaria del Fenerbahçe para completar el traspaso.

"El FC Barcelona y el Fenerbahçe SK han llegado a un acuerdo por el traspaso de Dominik Livaković. El portero croata firma por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", explicó el club azulgrana en su comunicado.

El Barça pagará cuatro millones de euros en total, divididos entre dos millones fijos y otros dos sujetos a variables.

La llegada de Livakovic responde también a una planificación a medio plazo para una portería que sufrirá cambios importantes en los próximos meses.

La alternativa: una cesión de un año

La gran incógnita ahora es qué ocurrirá con el internacional croata esta temporada. Livakovic se incorporará inicialmente a la dinámica de Hansi Flick, pero el club no descarta que pueda salir cedido antes del cierre del mercado.

La opción tendría sentido dentro de la planificación azulgrana. Joan Garcia parte por delante en la rotación y es el guardameta llamado a tener el protagonismo bajo palos. Livakovic, por su parte, necesita continuidad después de un último año especialmente particular.

Una cesión esta temporada 2026/2027 le permitiría acumular partidos y llegar al verano de 2027 con ritmo competitivo. Será entonces cuando el Barça tenga que afrontar con más necesidad su incorporación en la portería.

A la espera de Szczesny

La llegada de Livakovic está directamente relacionada con el futuro de Wojciech Szczesny. El guardameta polaco tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2027 y, salvo cambio de planes, todo apunta a que será entonces cuando termine definitivamente su carrera.

En ese contexto, el fichaje del croata puede interpretarse como una operación anticipada. El Barça se asegura desde ahora los servicios de un portero experimentado que podría asumir un papel mayor cuando Szczesny deje el fútbol profesional.

La situación permite incluso que Livakovic pase una temporada cedido antes de regresar al Barcelona para competir por la titularidad. El club gana así margen para que el relevo se produzca de manera progresiva y sin necesidad de acudir al mercado dentro de un año.

Un portero con experiencia internacional

Livakovic llega al Barça con un amplio recorrido y un papel consolidado como titular de Croacia. El guardameta fue uno de los grandes protagonistas del Mundial de Qatar 2022, en el que su selección alcanzó las semifinales, y disputó también los cuatro encuentros del Mundial de 2026. Además, es reconocido por su rendimiento en las tandas de penaltis y acumula una larga trayectoria en el fútbol croata y europeo.

Su carrera incluye etapas en el NK Zadar, NK Zagreb y Dinamo de Zagreb, club en el que militó entre 2016 y 2024 y al que regresó durante la pasada temporada. En esa segunda etapa disputó 17 partidos y conquistó la liga. Antes de regresar a Croacia también tuvo una breve experiencia en España, ya que estuvo vinculado al Girona, aunque no llegó a disputar minutos con el conjunto catalán.

Ahora su futuro vuelve a estar en España, aunque resta por determinar si comenzará inmediatamente su etapa como azulgrana o si se optará por buscarle una cesión de una temporada. La decisión marcará el primer capítulo de un relevo en la portería que apunta directamente al verano de 2027.